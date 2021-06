PF cumpre mandado de busca e apreensão em ação de combate à pornografia infantil em Estrela d’Oeste 

Equipamentos eletrônicos foram apreendidos e serão analisados pela perícia; polícia não localizou conteúdos ilícitos, por isso investigado não foi preso.

A Polícia Federal de Jales/SP apreendeu equipamentos eletrônicos durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no combate à pornografia infantil em Estrela d’Oeste/SP, na quinta-feira (24).

De acordo com as informações da Polícia Federal, o investigado é um servidor público do município. Ele não foi preso em flagrante, pois arquivos com conteúdos ilícitos não foram localizados.

Contudo, equipamentos eletrônicos como celular e mídias de armazenamento de dados foram apreendidos e serão analisados pela perícia.

O material apreendido foi encaminhado à sede da Polícia Federal de Jales, que vai continuar investigando o caso para tentar identificar outros possíveis envolvidos em crimes relacionados à pornografia infantil.

*Com informações do g1