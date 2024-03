PF: Bolsonaro ordenou que Cid fraudasse cartão de vacina dele e de sua filha 

Ex-presidente, Cid e outras 15 pessoas foram indiciadas nesta terça-feira (19) por participação em esquema de fraude em registros nos sistemas do Ministério da Saúde.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ordenou ao seu então ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, que inserisse dados falsos de vacinação contra a Covid-19 dele e de sua filha nos sistemas do Ministério da Saúde, segundo relatório da Polícia Federal (PF) apresentado nesta terça-feira (19.mar).

“Os elementos de prova colhidos corroboram as afirmações prestadas pelo colaborador Mauro Cesar Barbosa Cid, demonstrando que, por ordem do então presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cesar Cid solicitou a Ailton Barros a inserção dos dados falsos de vacinação contra a Covid-19 em benefício do ex-Presidente da República e de sua filha”, afirma a PF.

Ainda de acordo com o documento, “os elementos de prova coletados ao longo da presente investigação são convergentes em demonstrar que Jair Messias Bolsonaro agiu com consciência e vontade determinando que seu chefe da Ajudância de Ordens intermediasse a inserção dos dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde em seu benefício e de sua filha. Não há nos autos, elementos que indiquem que Mauro Cesar Cid, Ailton Barros e João Carlos Brecha se uniram em unidade de desígnios para inserir os dados falsos à revelia do então Presidente da República Jair Bolsonaro.

Outro Lado

O advogado e assessor de Bolsonaro, Fabio Wajngarten, disse que ainda não foi informado sobre indiciamento.

A defesa do deputado federal Gutemberg Reis de Oliveira disse que está em missão oficial do Parlamento do Mercosul em Montevidéu: “Assim que tivermos um posicionamento, eu te envio.”

O advogado Eduardo Kuntz – responsável pela defesa do ex-assessor de Bolsonaro Marcelo Costa Câmara e do ex-segurança Sergio Rocha Cordeiro – disse que ainda aguarda o acesso ao relatório policial.

A imprensa tenta contato com os demais citados, mas ainda não teve retorno.

Veja a lista de indiciados pela PF no caso:

Jair Messias Bolsonaro , ex-presidente da República (inserção de dados falsos em sistema de informações e associação criminosa);

Mauro Cesar Barbosa Cid , ex-ajudante de ordens da Presidência da República (falsidade ideológica de documento público, inserção de dados falsos em sistema de informações e uso de documento ideologicamente falso);

Gabriela Santiago Cid , esposa de Mauro Cid (falsidade ideológica de documento público e uso de documento ideologicamente falso);

Gutemberg Reis de Oliveira , deputado federal (MDB-RJ) (inserção de dados falsos em sistema de informações e associação criminosa);

Luis Marcos dos Reis , ex-ajudante de ordens da Presidência da República (abaixo do Mauro Cid) (inserção de dados falsos em sistema de informações e falsidade ideológica de documento público);

Farley Vinicius Alcântara , médico e sobrinho de Luis Marcos dos Reis (inserção de dados falsos em sistema de informações e falsidade ideológica de documento público);

Eduardo Crespo Alves , militar que tentou, por intermédio de outra pessoa, inserir os dados falsos no site do ministério (inserção de dados falsos em sistema de informações);

Paulo Sérgio da Costa Ferreira (inserção de dados falsos em sistema de informações);

Ailton Gonçalves Barros , ex-major do Exército (inserção de dados falsos em sistema de informações, falsidade ideológica de documento público e associação criminosa);

Marcelo Fernandes Holanda (inserção de dados falsos em sistema de informações);

Camila Paulino Alves Soares , enfermeira de Duque de Caxias (inserção de dados falsos em sistema de informações);

João Carlos de Sousa Brecha , ex-secretário de Governo de Duque de Caxias (inserção de dados falsos em sistema de informações e associação criminosa);

Marcelo Costa Câmara , assessor especial de Bolsonaro (inserção de dados falsos em sistema de informações);

*Com informações da CNN Brasil