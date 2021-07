PF apreende garrafas de vinho importadas ilegalmente durante operação em Rio Preto 

Segundo a polícia, homem foi preso após ser flagrado com caixas de vinho sem documentação. Produto apreendido foi avaliado em R$ 100 mil.

A Polícia Federal apreendeu 660 garrafas de vinho estrangeiras que foram importadas ilegalmente durante a Operação “Sarmento”, deflagrada na manhã desta segunda-feira (26) em São José do Rio Preto/SP.

De acordo com as informações da PF, a investigação começou em maio, com o objetivo de evitar a prática do crime de descaminho de vinhos importados ilegalmente.

Durante a operação, um investigado foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal transportando garrafas de vinho.

Outras caixas do produto sem documentação também foram localizadas na casa dele. No total, foram apreendidas 660 garrafas de vinho descaminhadas, avaliadas em R$ 100 mil.

Durante a ocorrência, os policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva contra o homem, que já havia sido preso prelo crime, mas foi solto mediante pagamento de fiança. Em seguida, passou a vender os vinhos importados ilegalmente pela internet.

A pena prevista para o descaminho é de 1 a 4 anos de reclusão, mas neste caso a pena pode aumentar por se tratar de crime continuado.

*Com informações do g1