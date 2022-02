Petrópolis: total de mortos chega a 136, e número de desaparecidos vai para 213, segundo a Polícia Civil; veja listas

MP do Rio também tem sistema de cadastro de pessoas desaparecidas. Listagens com nomes das vítimas são atualizadas ao longo do dia.

No terceiro dia de buscas após o temporal que atingiu Petrópolis/RJ, na última terça-feira, parentes e amigos seguem atrás de informações sobre as vítimas. Na manhã desta sexta-feira (18.fev), uma nova lista com a identificação de parte dos 136 mortos foi divulgada pela Polícia Civil. O registro de desaparecidos, segundo a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), quase dobrou, e agora passa de 116 para 213.

No fim da manhã desta sexta, a Polícia Civil confirmou que o Instituto Médico Legal (IML) recebeu 136 corpos, dos quais 81 mulheres e 50 homens. Do total, 22 são menores. Foram identificados 89 corpos (conforme lista abaixo) e 69 liberados. Vinte corpos identificados ainda aguardam documentos do cartório para serem enterrados. As três últimas vítimas fatais encontradas ainda não foram incluídas na contagem de óbitos confirmados pela Defesa Civil.

Paralelamente ao cadastro da força-tarefa da Polícia Civil, que conta com cerca de 200 agentes no município da Região Serrana, o Ministério Público do Rio tem uma lista de desaparecidos do Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos (PLID/MPRJ). Nessa relação, até o início da noite de ontem, quinta-feira (17), constam 57 nomes. Essa lista chegou a somar 78 registros, mas diminuiu após 20 vítimas serem localizadas com vida, sendo uma delas hospitalizada e uma morte confirmada.

A cidade ainda soma, até o momento, 849 pessoas acolhidas nos 19 pontos de apoio do município.

Abaixo, as listas por nomes atualizadas nesta sexta-feira (18).

Veja as mortes confirmadas pela Polícia Civil, após reconhecimento no IML de Petrópolis:

Glaucio Goebel Pablo Nunes Carvalho Quele Monique Ferreira de Souza Costa Débora Lichtenberger Moreira Heloise Lichtenberger Rodrigues Gustavo Lichtenberger Rodrigues Cecilia Lima Fiorese Dutra Yasmin Eliseu Alves Gustavo de Souza Coutinho João Carlos de Melo Montes Fabio Aniceto da Costa Roseli Gaudard Marques Alessandra Gomes Caetano Rafael Xavier de Castro Vania Lucia Goulart Couto Maria Clara Martins de Castro Luiz Paulo Gimenez de Araujo Bernardo de Mello Coutinho Ivan Condé Marques Patrícia Cristina Pinto Daylon Almeida Moraes Maristela de Souza Melo Evelyn Luiza Netto da Silva Helena Leite Carvalho Paulino Micael De Freitas da Silva Dias Maria Eduarda Carminate de Carvalho Zilmar Batista Ramos Gilberto Martins da Silva Daniela da Silva Viana Luana Sanches Rodrigues Sofia Santos Pimenta Thainara Dias do Nascimento Leandro de Carvalho Gomes Leonardo de Sousa Gonçalves Barbosa João da Silva Antonieta Bandiera Eckardt João Carlos Castro de Oliveira Marise Pereira de Medeiros Fabio Henrique do Amaral Tania Leite de Carvalho Thais Marinho de Oliveira Silveira Bernardo Pinto de Albuquerque Maria de Fatima dos Anjos Vicente Silva Leandro Antunes Ana Clara Schwartz da Fonseca Raquel de Lima Novaes Rocha Cristina Aparecida de Lima Jaqueline Nascimento Silva Gomes Maria Clara da Silva Herminia Pacheco Ferreira Elisama da Silva Vieira Marineusa dos Santos Silva Yuri Pereira Ramos Aline Santiago Rissi Sidinei Ferreira Dias Fabricia de Almeida Luis Felipe da Silva Maria Das Graças Tomaz Coelho Vaz Eliane Regina Rufino Tania Maria Ferreira Célia Regina da Silva Eva Afonso Silva Arthur Pinho Coelho Guedes Celio Luiz da Cruz Loureiro Paulo Cesar da Silva Seabra Marcos Antonio dos Santos Solange Neves de Menezes Maurício Valério Isabel Cristina Seraphim Marilza Marcolino Fernandes Claudio Pereira Ramos Nathália Bessa Elena Santos Pimenta Ana Carolilna da Silva Affonso Marcelo Costa Baptista da Silva Tailane de Souza dos Santos Antônio Carlos Vicente Saraj Walsh de Albuquerque Maria Helena Christo Pinto Coelho Vitória Pereira Ramos Marcelo Augusto Caravalho Machado Juliane dos Santos Rufino Pimenta Milena Sophia Rosa Maria Alves da Silva

Veja a lista de desaparecidos divulgada pela Polícia Civil até o início da tarde desta sexta-feira (18):

1. Ailton Dias de Cerqueira – 69 Anos

2. Amanda Louise Blower Stock – 37 Anos

3. Ana Paula Paixão da Costa – 46 Anos

4. Antônio Manoel Ribeiro Coura – 38 Anos

5. Aparecida Desidério – 46 Anos

6. Arthur Moraes Ferreira Pires – 7 Anos

7. Ana Caroline Soares de Almeida

8. Ana Clara Rufino da Silva

9. Ana Maria do Amaral

10. Anderson Ventura Avelar

11. André Cruz Lopes

12. Andrea Martins Coelho

13. Antonieta Bandieira Eckardt

14. Antonio Carlos Azevedo

15. Antonio Carlos de Oliveira

16. Antonio Carlos dos Santos

17. Antonio Carlos Justino

18. Antonio Soares

19. Antony Luiz Borges

20. Arthur Afonso – 40 Anos

21. Arthur Afonso Fernandes – 5 Anos

22. Atílio de Oliveira

23. Alice – 2 Anos

24. Allana Ribeiro Lima

25. Bento de Freitas Garcia

26. Bernardo Gomes de Souza

27. Bernardo Maduro de Oliveira Braga – 7 Anos

28. Bira

29. Bryan Menezes Loureiro – 3 Anos

30. Carlos Alexandre de Oliveira Vieira – 39 Anos

31. Carlos Augusto Albino

32. Carolina Freitas Garcia

33. Carolina Afonso

34. Célio Luiz da Cruz Loureiro

35. Celso Gonçalves

36. Christiane Ferraz Blower Stock – 63 Anos

37. Cláudio Ferreira

38. Cláudio Domingos Oliveira

39. Cláudio Pereira Ramos

40. Daniel Maranguape Silva – 6 Anos

41. Daniele Galdino da Silva

42. Davi dos Santos Tavares

43. Debora Maduro Bulla – 27 Anos

44. Delcimar Adão Schimitt

45. Eda Maria Ferreira de Abreu

46. Ednardo Conceição de Souza

47. Edwilson Levi dos Santos Passos

48. Elaina Gonçalves

49. Elena Santos Pimenta – 3 Anos

50. Elcio Freitas

51. Eli José Sodré de Neves

52. Elisabete Alves de Alcântara Stanzani Barbosa

53. Elisabete Pereira Custódio da Silva

54. Emanuelly Mussel Macedo de Arruda

55. Eni Dos Santos Bastos Barbosa

56. Enzo Barreiros Stanzani

57. Ercília Salomé da Conceição

58. Estefane da Motta Pedro

59. Estevão Ponte Cavadas

60. Fabiana de Mello Coutinho

61. Fábio José Gomes

62. Felipe Cupido Villas Lobo Gerthen – 35 Anos

63. Fernanda Cristina Soares

64. Fernando Soares

65. Fábio Tristan Cândido Medeiros

66. Gabriel Soares

67. Gabriel Vila Real da Rocha – 17 Anos

68. Giovana de Oliveira Costa – 13 Anos

69. Gilneida Souza Reis

70. Giselaine Moreira dos Santos

71. Gisele Machado

72. Geraldo de Paula Pereira da Silva – 63 Anos

73. Gisele Reis Bittencourt – 40 Anos

74. Graziele Mota Barreiros Stanzani – 36 Anos

75. Giulia Luiz Ribeiro

76. Gleice Rolando de Oliveira – 43 Anos

77. Heitor – 5 Anos

78. Heitor Carlos dos Santos – 61 Anos

79. Helena Ruth Alvaro Thomas – 77 Anos

80. Helena Sofia Rosa

81. Ivan Menezes de Oliveira – 10 Anos

82. Iago Menezes de Oliveira – 12 Anos

83. Iris Menezes de Oliveira – 20 Anos

84. Izabel Baldez – 54 Anos

85. Isabel Cristina Serafim

86. Jackson Gama Gomes

87. João Carlos Costa Oliveira

88. Joaquim Gonçalves

89. Joyce da Silva Affonso

90. José Luiz da Silva

91. José Olício da Silva

92. José Ricardo Lopes da Silva

93. José Rodrigues Fontes

94. José Rubens da Silva – 52 Anos

95. Juliana Cassimiro da Pena

96. Juliana dos Santos Rufino Pimenta – 32 Anos

97. Jacob Soares de Menezes Filho

98. Kaique Severino Conde

99. Kátia

100. Laércio de Andrade

101. Laila Ramos

102. Larissa Azevedo Afonso

103. Leila Cruz Chagas

104. Leolina de Jesus Schmitt

105. Lavinia Alves de Oliveira – 16 Anos

106. Leandro Caio da Silva Furtado – 28 Anos

107. Leonardo Alves de Alcantara Stanzani – 38 Anos

108. Levy Augusto Ribeiro – 67 Anos

109. Lia Machado Silva – 83 Anos

110. Lindalva Leite Filha

111. Lorraine Custódio da Silva

112. Lucas

113. Lucas Rufino da Silva – 21 Anos

114. Lucas Neves Bandeira

115. Lucia Silveira

116. Luciane Nazarete Ferreira

117. Luiz Antonio Kronemberg Mendes

118. Luiz José Faria Ramos

119. Manoela Andrade

120. Manoela de Almeida Mendes

121. Marcelo Antonio Kronemberg Mendes

122. Marcelo Augusto Carvalho Machado

123. Marcelo Costa Batista da Silva

124. Marcelo de Souza

125. Marcelo Luiz de Oliveira

126. Marcio José Lesse

127. Márcio Custódio

128. Marco Aurélio Cezar Azevedo

129. Marco Aurélio da Costa Barcia

130. Maria Alice de Assis Cerqueira Batista

131. Maria Alves da Silva

132. Maria Aparecida Olímpio

133. Maria Aparecida Teodoro da Silva

134. Maria Bernadete Sorgini – 61 Anos

135. Maria da Glória Custódio

136. Maria das Graças do Amaral – 69 Anos

137. Maria das Graças de Paiva Destro – 72 Anos

138. Maria das Graças Senra de Oliveira

139. Maria Eduarda

140. Maria Eduarda da Silva Mariano

141. Maria Eduarda de Almeida Da Silva

142. Maria Helena de Souza Xavier

143. Maria Helena Lourenço Juliano – 65 Anos

144. Maria Isabel Fernandes de Carvalho

145. Maria Rosa dos Santos

146. Marilza Marcolino Fernandes

147. Mário Aurélio Cesar de Azevedo

148. Marislei Gonçalves

149. Marli Palutini da Silva

150. Mauricio Valério – 66 Anos

151. Michael Vargas Vieira da Silva

152. Michele Aparecida dos Santos Azevedo

153. Milla do Nascimento Machado Silva – 13 Anos

154. Milena Sophia Rosa

155. Milton Francisco Chagas

156. Monique da Silva Soares

157. Murilo Costa Baptista da Silva – 24 Anos

158. Nathaly Vitoria Rosa Felipe dos Santos Gonçalves – 12 Anos

159. Nathalia Bessa – 26 Anos

160. Nilma Das Graças Soares de Menezes – 65 Anos

161. Neemias Rafael da Silva Tomé

162. Nilson Carlos de Oliveira

163. Nirley Batista Santos

164. Olga Sorgini Cortesi

165. Onofre Rosa Filho

166. Otto Karl Heil Stock – 64 Anos

167. Oswaldo Rocha de Souza Filho

168. Pâmela Bernardes da Silva

169. Patrícia de Fátima Bento de Almeida – 41 Anos

170. Paula Edson Correa Branco

171. Paulo Alberto Guedes da Silva

172. Paulo Sergio Baptista da Silva – 64 Anos

173. Pedro Henrique Braga Gomes da Silva – 8 Anos

174. Pedro Henrique Maduro Braga

175. Priscila Feitosa do Nascimento

176. Rafaela Amanda da Silva Tomé

177. Ranya dos Santos Araújo

178. Renata da Rocha Romeu – 48 Anos

179. Renata Priscila Soares – 48 Anos

180. Rita de Cássia Moffatt Perlingeiro

181. Robson Vinicius da Costa

182. Rodolfo Perlingeiro de Jesus

183. Rosângela de Carvalho Gomes

184. Rosilene Asline

185. Roberta Ribeiro dos Reis

186. Saymon Muller de Melo

187. Sandra Helena de Lima

188. Sara Cassimiro

189. Sarah Walsh de Albuquerque – 32 Anos

190. Saulo de Andrade

191. Sergio Gomes de Oliveira

192. Sheila Sardinha de Matos Coimbra

193. Stephanie do Nascimento Maranguape Silva – 11 Anos

194. Sidinei Soares Cardoso de Andrade – 53 Anos

195. Simone Raesk Moura – 49 Anos

196. Sonia Regina Baptista da Costa – 61 Anos

197. Suelen Rosa Felipe – 39 Anos

198. Sofia Sorgine Olga

199. Solange Neves

200. Sophia de Souza Affonso

201. Sophia de Freitas Garcia

202. Suzana de Sousa Gonçalves Barbosa – 16 Anos

203. Talita da Silva – 28 Anos

204. Thiago de Carvalho das Graças

205. Thiago Fontes dos Anjos – 22 Anos

206. Tania Leite de Carvalho

207. Taylane de Souza dos Santos

208. Thiago Pereira Chaves

209. Valdecir Afonso

210. Valdirês de Almeida Xavier

211. Valeria da Costa Maduro – 55 Anos

212. Vânia Platez de Souza

213. Vera Lucia Alves de Alcântara Dias – 59 Anos

214. Vera Lúcia Nascimento Silva

215. Vitória Cristine Pereira Ramos

216. Vitória Moura Bento Ricon

217. Wallace Reis Bittencourt de Andrade

218. Werverson Gomes Martins

Veja a lista de desaparecidos divulgada pelo MPRJ até o início da noite de quinta-feira (17):

Aline San Rissi Allana Ribeiro de Lima Anderson Ventura Avellar Andréia Macedo de Almeida Mendonça Arthur Moraes Ferreira Pires Bernardo Pinto de Albuquerque Chrystian Rodrigues da Silva Emanuelly Mussel Macedo de Arruda Ercilia Salomé de Conceição Evilson Luiz Queiroz Fritz Bischof Gabriel Izidoro Silva da Cruz Gabriel Vila Real da Rocha Geraldo de Paula Pereira da Silva Hans Neuner Iago Menezes de Oliveira Ivam Menezes de Oliveira Iris Menezes de Oliveira Jacob Soares de Menezes Jorja Francisca Neres de Souza Julio Cesar Neres de Souza Ketlen Neres da Silva Luciana Souza Luís Gustavo Menezes de Oliveira Luiz José Faria Ramos Luna Neres Lima Marcelo Costa Batista da Silva Marcelo Luiz Maria Auxiliadora Maria Bernadete Sorgini Maria das Graças Tomas Coelho Vaz Maria Danielle de Araújo Carrea Luiz Mariana Murilo Costa Batista da Silva Nathalia Bessa Nilma das Graças Soares de Menezes Nilson Pereira Amorim Olga Sorgini Cortesi Paulo Alberto Guedes da Silva Paulo Cesar Batista da Silva Paulo Edson Correa Branco Priscila Feitosa do Nascimento Raquel Dias de Macedo Raquel Novaes Rocha Regina Monteiro Pessoa Roberta Ribeiro dos Reis Roseni Izidoro Brandão Saory Neres Lima Sarah Walsh de Albuquerque Selma dos Santos Nocal Sheila Sardinha de Matos Coimbra Sidnei Ferreira Dias Sonia Regina Costa Batista da Silva Thais Marinho de Oliveira Silveira Thiago dos Anjos Vanessa Neres de Souza Vera Lucia Alves Alcântara Dias

*Informações/OGlobo