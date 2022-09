Petrobras reduz preço do gás de cozinha em 4,73% a partir de terça-feira 

O preço do GLP passará de R$ 4,23 por quilo para R$ 4,03 por quilo.

A Petrobras reduzirá em 4,73% o preço do gás de cozinha (GLP) para as distribuidoras a partir desta terça-feira (13.set), informou a companhia nesta segunda-feira.

Com o reajuste, o preço do GLP passará de R$ 4,23 por quilo para R$ 4,03 por quilo, com o botijão de 13 kg sendo vendido por R$ 52,34, em média, uma redução de R$ 2,60.

A petroleira afirmou, em nota, que a redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a sua política de preços.