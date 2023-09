Pet Home Crematório – Para quando for dar adeus ao seu melhor amigo

Perder seu amigo de pelos é muito difícil. Além da tristeza de ficar sem o amigo nem todos têm ideia do que fazer e para onde levar o corpo dele. A atitude de encontrar um lugar no terreno de casa para enterrar o seu pet pode ser um grande gesto de amor e é muito comum que os donos escolham essa opção. Entretanto, esta escolha é perigosa para a saúde, visto que um organismo que está passando pelo processo de decomposição pode contaminar o solo, o lençol freático e transmitir doenças.

Para evitar o desrespeito ao animal e ainda mais sofrimento aos donos, a melhor opção é contar com a cremação de animais, que garante uma despedida respeitosa, além de ser um último gesto de carinho. Além disso, ainda é uma alternativa sustentável para o meio ambiente.

A maior dúvida sobre a cremação de pets é como funciona o processo. Esse é um serviço que já existe em Votuporanga e que vem se tornado cada vez mais presente na nossa sociedade.

O processo de cremação de animais é muito parecido com o dos seres humanos. A diferença está na possibilidade de realizar a cremação coletiva, onde o pet é cremado com outros animais e por isso as cinzas não são devolvidas. Já na cremação individual, as cinzas podem retornar ao dono em urnas personalizadas.

A cremação pet tem sido uma opção cada vez mais lembrada pelos tutores que desejam dar uma despedida digna aos seus animais de estimação. Juntando com o crescimento acelerado do segmento pet no Brasil e no mundo, o Pet Home crematório está em linha com esse crescimento do mercado, aumentando a capacidade de atendimento a este público.

Portanto sem qualquer dúvida, a cremação é hoje a melhor opção para que nesse triste momento, você saiba que fez o melhor pelo seu pet!

Maiores informações:

Instagram: @pethomecrematorio

Telefone: (17) 3426-6290

Rua Chico Xavier, Vila Célio Honório Jr, 1381, Votuporanga