Pessoas com 49 anos já poderão ser vacinadas no plantão deste sábado no Assary e Antialcoólica 

Os dois postos de vacina atenderão excepcionalmente neste sábado, das 8h às 16h; demais públicos que já deveriam ter se vacinado também podem aproveitar a ocasião.

A Secretaria da Saúde de Votuporanga antecipa a vacinação contra a Covid-19 em pessoas com 49 anos já a partir deste sábado (19/6) nos dois postos de vacina que atenderão em sistema de plantão, das 8h às 16h: Assary e Associação Antialcoólica.

Os demais públicos contemplados pela campanha também podem aproveitar a data para se vacinar como, por exemplo, pessoas com mais de 50 anos, profissionais da Educação, gestantes e puérperas, pessoas com comorbidades, transplantados renais, pessoas com Síndrome de Down e pessoas com deficiência, todos acima de 18 anos. Quem ainda não tomou a segunda dose e já está no prazo para receber, também deve aproveitar a oportunidade para completar a imunização. Importante se atentar para os documentos necessários para cada público e também comprovante de residência, RG, CPF e Cartão SUS.

Calendário da próxima semana

A partir de segunda-feira (21/6), poderão se vacinar pessoas com 48 anos; na terça-feira (22/6), a campanha será ampliada para quem tem 46 e 47 anos; e a partir de quarta-feira (23/6), para quem tem entre 43 e 45 anos.

Para as próximas faixas etárias, por enquanto, a Secretaria Municipal da Saúde informa que deve seguir o calendário divulgado pelo Governo do Estado, podendo adiantar dependendo do recebimento de novas doses.

Pré-cadastro

Quem vai tomar a vacina também pode agilizar o atendimento preenchendo o pré-cadastro que a Secretaria Municipal da Saúde disponibiliza no site da Prefeitura http://vacina.votuporanga.sp.gov.br:8053/ A ferramenta foi implantada de maneira a tornar o processo ainda mais transparente e eficiente e proporciona mais rapidez nos atendimentos dos postos de vacina. O pré-cadastro pode ser preenchido por todos os votuporanguenses acima de 18 anos.