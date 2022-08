Pesquisa RealTime Big Data para governador de SP: Haddad tem 33%; Tarcísio, 20%; Rodrigo, 19% 

Em relação ao levantamento feito em julho, o atual governador paulista subiu três pontos percentuais.

A pesquisa TV Record/RealTime Big Data sobre as intenções de voto para governador de São Paulo, divulgada na última quarta-feira (3.ago), mostra o ex-ministro Fernando Haddad (PT) com 33%, seguido pelo ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 20%, e pelo governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), com 19%. O primeiro turno está marcado para 2 de outubro.

Na sequência, aparecem o deputado federal Vinicius Poit (Novo), com 2%, e o ex-prefeito de Santana do Parnaíba Elvis Cezar (PDT), com 1%.

Gabriel Colombo (PCB), Altino Júnior (PSTU) e o ex-ministro Abraham Weintraub (PMB) não pontuaram. Weintraub anunciou sua desistência da disputa pelo governo paulista nesta semana.

Os que pretendem votar nulo ou em branco somam 13%. Os indecisos representam 11%.

Em termos de votos válidos, quando não são computados brancos e nulos, Haddad tem 43%, Tarcísio, 26%, e Rodrigo, 25%.

O levantamento ouviu 2.000 pessoas por telefone entre segunda (1º) e terça-feira (2). A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Contratada pela Rede Record, a pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-06273/2022.

Veja os números do levantamento abaixo.

Primeiro turno

Intenção de voto estimulada para governador de São Paulo:

Cenário 1

Fernando Haddad (PT) – 33%

Tarcísio de Freitas (Republicanos) – 20%

Rodrigo Garcia (PSDB) – 19%

Vinícius Poit (Novo) – 2%

Elvis Cezar (PDT) – 1%

Gabriel Colombo (PCB) – 0%

Altino Jr (PSTU) – 0%

Abraham Weintraub (PMB) – 0%

Branco/Nulo – 13%

Não sabe/Não respondeu – 11%

Cenário 2

Fernando Haddad (PT) – 34%

Tarcísio de Freitas (Republicanos) – 22%

Rodrigo Garcia (PSDB) – 20%

Branco/Nulo – 13%

Não sabe/Não respondeu – 11%

Segundo turno

Intenção de voto estimulada para governador de São Paulo:

Cenário 1

Fernando Haddad (PT) – 39%

Tarcísio de Freitas (Republicanos) – 29%

Branco/Nulo – 17%

Não sabe/Não respondeu – 15%

Cenário 2

Fernando Haddad (PT) – 37%

Rodrigo Garcia (PSDB) – 29%

Branco/Nulo – 18%

Não sabe/Não respondeu – 16%

Cenário 3

Rodrigo Garcia (PSDB) – 30%

Tarcísio de Freitas (Republicanos) – 29%

Branco/Nulo – 22%

Não sabe/Não respondeu – 19%

Senado

A pesquisa também mostrou que, nas intenções de voto para o Senado, o ex-governador Márcio França (PSB) lidera com 26%.

Ele é seguido pela deputada estadual Janaína Paschoal (PRTB), com 16%, e pelo ex-ministro Marcos Pontes (PL), com 10%. O deputado estadual Milton Leite (União Brasil) registra 4%, e o ex-senador José Aníbal (PSDB), 3%.

Os que pretendem votar nulo ou em branco representam 19%. Os que não sabem em quem votar ou não responderam somam 18%.

Intenção de voto estimulada para senador em São Paulo

Cenário 1