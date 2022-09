Pesquisa Quaest para Senado em SP: França tem 26%, e Pontes, 25% 

Levantamento foi feito com 2.000 entrevistadas face a face entre os dias 22 e 25 de setembro e tem margem de erro de dois pontos percentuais.

Pesquisa Genial/Quaest sobre a eleição para o Senado em São Paulo, divulgada nesta segunda-feira (26.set), mostra o ex-governador de paulista Márcio França (PSB) à frente, com 26% dos votos. Ele é seguido pelo ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação Marcos Pontes (PL), com 25%.

Eles estão tecnicamente empatados na margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A eleição está marcada para 2 de outubro.

Na sequência, aparece a deputada estadual Janaina Paschoal (PRTB), com 5%. Edson Aparecido (MDB) e Aldo Rebelo (PDT) estão empatados com 2%. Vivian Mendes (UP), Ricardo Mellão (Novo), Professor Tito Bellini (PCB), Antônio Carlos (PCO) têm 1%. Dr. Azkoul (DC) e Mancha Coletivo Socialista (PSTU) não pontuaram.

A parcela dos que escolheram branco, nulo ou não pretendem responder é de 18%. Os indecisos são 17%.

Foram ouvidas 2.000 pessoas em entrevistas presenciais, por meio de questionário estruturados, entre os dias 22 e 25 de setembro.

A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança da pesquisa é 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral com o número SP-03475/2022.

Intenção de voto estimulada para senador em São Paulo: