Pesquisa Quaest para presidente: Lula tem 44%; e Bolsonaro, 34% 

Levantamento foi feito com 2.000 entrevistados face a face entre os dias 17 e 20 de setembro; margem de erro é de dois pontos percentuais.

Pesquisa Genial/Quaest para as eleições presidenciais de 2022, divulgada nesta quarta-feira (21.set), traz o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente, com 44% das intenções de voto no primeiro turno, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), com 34%. O primeiro turno das eleições está marcado para 2 de outubro.

Depois aparecem Ciro Gomes (PDT), com 6%, e Simone Tebet (MDB), com 5%, e Soraya Thronicke (União Brasil), com 1%.