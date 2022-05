Pesquisa Quaest em SP: Haddad tem 30%; França, 17%; Tarcísio, 10%; e Rodrigo, 5% 

Levantamento registrado na Justiça Eleitoral foi feito com 1.640 entrevistados face a face entre os dias 6 e 9 de maio e tem margem de erro de 2,4 pontos percentuais.

Pesquisa Genial/Quaest para a eleição para o governo de São Paulo, divulgada na quinta-feira (12.mai), traz, no cenário com o maior número de candidatos, o ex-ministro Fernando Haddad (PT) à frente, com 30%, seguido pelo ex-governador Márcio França (PSB), 17%.

Na sequência, aparecem o ex-ministro Tarcísio Freitas (Republicanos), com 10%, e o governador Rodrigo Garcia (PSDB), com 5%.

Outros seis pré-candidatos marcaram 1%: Felicio Ramuth (PSD), Elvis Cezar (PDT), Vinicius Poit (Novo), Gabriel Colombo (PCB), Altino Junior (PSTU) e Abraham Weintraub (PMB).

A proporção dos que dizem que irão votar em branco, anular ou deixar de votar chega a 19%. Os indecisos representam 14%.

A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram entrevistadas 1.640 pessoas face a face entre os dias 6 e 9.

O levantamento tem 95% de confiança. Ou seja, se 100 pesquisas fossem realizadas, ao menos 95 apresentariam os mesmos resultados dentro desta margem.

A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob os números BR-09290/2022 e SP-00620/2022.

Também foram testados outros três cenários de primeiro turno e seis de segundo turno. Confira abaixo.

Primeiro turno

Intenção de voto estimulada para governador de São Paulo

Cenário I

Fernando Haddad (PT) – 30%

Márcio França (PSB) – 17%

Tarcísio de Freitas (Republicanos) – 10%

Rodrigo Garcia (PSDB) – 5%

Felicio Ramuth (PSD) – 1%

Elvis Cezar (PDT) – 1%

Vinicius Poit (Novo) – 1%

Gabriel Colombo (PCB) – 1%

Altino Junior (PSTU) – 1%

Abraham Weintraub (PMB) – 1%

Branco/Nulo/Não vai votar – 19%

Indecisos – 14%

Cenário II

Fernando Haddad (PT) – 37%

Tarcísio de Freitas (Republicanos) – 12%

Rodrigo Garcia (PSDB) – 8%

Felicio Ramuth (PSD) – 2%

Vinicius Poit (Novo) – 2%

Branco/Nulo/Não vai votar – 26%

Indecisos – 13%

Cenário III

Márcio França (PSB) – 29%

Tarcísio de Freitas (Republicanos) – 12%

Rodrigo Garcia (PSDB) – 9%

Vinicius Poit (Novo) – 3%

Felicio Ramuth (PSD) – 2%

Branco/Nulo/Não vai votar – 30%

Indecisos – 15%

Cenário IV

Fernando Haddad (PT) – 39%

Tarcísio de Freitas (Republicanos) – 14%

Rodrigo Garcia (PSDB) – 9%

Branco/Nulo/Não vai votar – 25%

Indecisos – 13%

Segundo turno

Intenção de voto estimulada para governador de São Paulo

Cenário I

Fernando Haddad (PT) – 38%

Márcio França (PSB) – 32%

Branco/Nulo/Não vai votar – 19%

Indecisos – 10%

Cenário II

Fernando Haddad (PT) – 45%

Tarcísio de Freitas (Republicanos) – 23%

Branco/Nulo/Não vai votar – 22%

Indecisos – 10%

Cenário III

Fernando Haddad (PT) – 44%

Rodrigo Garcia (PSDB) – 21%

Branco/Nulo/Não vai votar – 25%

Indecisos – 10%

Cenário IV

Márcio França (PSB) – 42%

Tarcísio de Freitas (Republicanos) – 20%

Branco/Nulo/Não vai votar – 25%

Indecisos – 14%

Cenário V

Márcio França (PSB) – 41%

Rodrigo Garcia (PSDB) – 18%

Branco/Nulo/Não vai votar – 28%

Indecisos – 13%

Cenário VI