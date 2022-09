Pesquisa Badra mostra crescimento de Rodrigo Garcia na disputa pelo governo de SP 

A condição é de quase empate técnico com Tarcísio de Freitas, do Republicanos, ex-ministro da Infraestrutura do Governo Bolsonaro. Pesquisa mostra crescimento de 5,2 pontos de Rodrigo Garcia em 20 dias.

O governador Rodrigo Garcia (PSDB), que disputa a reeleição, registrou forte crescimento no mais recente levantamento do Instituto Badra, divulgado na última quinta-feira (15.set). O tucano subiu 5,2 pontos percentuais nos últimos 20 dias, quando comparado com a pesquisa publicada no fim de agosto. Entre os três primeiros colocados, ele foi o que apresentou a maior alta. No mesmo período, Tarcísio de Freitas (Republicanos) subiu 2,7 pontos percentuais, e Fernando Haddad (PT) registrou queda de 2,7 pontos. Em comparação com o levantamento feito em julho, Rodrigo teve alta de 8,3 pontos percentuais.

Na pesquisa Badra de agora, Rodrigo Garcia apareceu com 21,4% das intenções de voto, logo atrás de Tarcísio, com 26,7%. Com a margem de erro de dois pontos para mais ou para menos, os dois estão próximos do cenário de empate técnico. Em agosto, Rodrigo tinha 16,2% e Tarcísio, 24%. Fernando Haddad apareceu, na pesquisa atual, com 33,3%. No mês passado, tinha 36%.

Entre os três, Rodrigo é o que tem menos rejeição. No atual levantamento, o tucano ficou com 5,8%, contra 17,1% de Tarcísio e 37,5% de Haddad.

O levantamento está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob nº SP-06956/2022. O Instituto Badra ouviu 2.666 eleitores de 56 municípios paulistas, entre os dias 12 e 14 de setembro.