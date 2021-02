Pescadores são multados em mais de R$ 7 mil por pesca irregular nas proximidades de usina hidrelétrica

Polícia Militar Ambiental flagrou cinco indivíduos no local proibido e apreendeu mais de 3,700 kg de peixes, em Ouroeste/SP.

Cinco homens foram multados em mais de R$ 7 mil após a Polícia Militar Ambiental flagrá-los pescando nas proximidades da Usina Hidrelétrica de Água Vermelha, em Ouroeste/SP.

De acordo com informações, flagrante ocorreu durante policiamento náutico na represa de Ilha Solteira, na última segunda-feira (8). O quarteto estavam as margens do represado à menos de mil metros do jusante da usina, local proibido a pesca em qualquer modalidade.

Ainda durante a abordagem, os policiais ambientais apreenderam 3,700 kg de pescado capturado das espécies: Mandi, Corvina e Peixe-cachorra – sendo destinados ao Asilo São Vicente de Paula; já os materiais utilizados na prática de pesca predatória foram apreendidos. Por ser período de defeso (Piracema), multas simples foram aplicadas aos indivíduos totalizando R$ 7.296,00.