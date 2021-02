Pescadores são multados em mais de R$ 6 mil por pesca irregular nas proximidades de usina hidrelétrica

Polícia Militar Ambiental flagrou quatro indivíduos no local proibido e apreendeu mais de 16,7 quilos de peixes, em Ouroeste/SP.

Quatro pescadores foram multados em mais de R$ 6 mil após a Polícia Militar Ambiental flagrá-los pescando nas proximidades da Usina Hidrelétrica de Água Vermelha, em Ouroeste/SP.

De acordo com informações, flagrante ocorreu durante policiamento náutico na represa de Ilha Solteira, na última sexta-feira (5). O quarteto estavam as margens do represado à menos de mil metros do jusante da usina, local proibido a pesca em qualquer modalidade.

Ainda durante a abordagem, os policiais ambientais apreenderam 16,7 quilos de pescado capturado, e por ser período de defeso (Piracema), multas simples foram aplicadas aos indivíduos totalizando R$ 6.268,60.