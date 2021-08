Pescadores encontram granada do século XX às margens do Rio Turvo 

PM de Cardoso/SP e o GATE (Grupo de Ações Táticas Especiais) foram acionados para analisar e destruir a granada de modelo M36, fabricada na Inglaterra por volta de 1915.

Uma granada do século XX foi encontrada por pescadores às margens do Rio Turvo, em Cardoso/SP, na quarta-feira (18).

De acordo com as informações da Polícia Militar, os pescadores encontraram o artefato ao limpar o local para evitar queimadas. À TV TEM (filiada Rede Globo), Gustavo Spada afirmou que achou que era uma pedra.

“Estava por volta das 6h30 limpando o lote para evitar queimadas. Me deparei com o objeto e, quando bati a enxada, achei que era uma pedra. Rastelando, percebi que era uma granada, imediatamente me afastei dela”, conta.

A PM e o GATE (Grupo de Ações Táticas Especiais) foram acionados para analisar a granada de modelo M36, fabricada na Inglaterra por volta de 1915.

“O pessoal chegou com os equipamentos, roupa especial, braço para retirar a granada. Foi feito um buraco perto do rio e feita a detonação do explosivo.”

“Com a tecnologia, com o celular, não tem como mentir, tem a prova de que não é conversa de pescador. Essa pescaria tem história para contar”, afirma.

