Pescadores encontram corpo de jovem que desapareceu no Rio Paraná ao pilotar moto aquática 

Marcos Henrique Ferreira Coutinho, de 21 anos, foi encontrado a um quilômetro do local do desaparecimento, em Santa Fé do Sul/SP. Corpo de Bombeiros, mergulhadores e Marinha participaram das buscas.

Pescadores encontraram na manhã desta quinta-feira (26) o corpo do jovem de 21 anos que desapareceu no Rio Paraná, em Santa Fé do Sul/SP.

Marcos Henrique Ferreira Coutinho foi encontrado no rio, a um quilômetro do local do desaparecimento, segundo o Corpo de Bombeiros.

O jovem sumiu no sábado (21) ao pilotar a moto atrás de um barco que passava por testes. Durante o processo, o piloto do barco percebeu que o rapaz havia desaparecido e o colete que ele usava estava distante.

O Corpo de Bombeiros, mergulhadores e Marinha participaram das buscas durante cinco dias. O caso será investigado pela polícia.