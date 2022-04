Pescador é picado por jararaca e polícia investiga suspeita de omissão de socorro em Frutal

Homem pescava no Rio Grande quando foi picado pela cobra. Ele foi socorrido e levado ao hospital de Frutal/MG, onde o médico afirmou que o nome dele não estava no sistema e não fez o atendimento ao pescador.

A Polícia Civil de Frutal/MG vai investigar a conduta de um médico e a suspeita de omissão de socorro no Hospital Frei Gabriel, após um jovem de 18 anos ter sido picado por uma cobra jararaca no Rio Grande, em Fronteira/MG. O acidente aconteceu durante a noite de terça-feira (5.abr). A médica que atendeu o paciente precisou transferi-lo no veículo particular até uma base da concessionária que administra a Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em Nova Granada/SP, logo em seguida, a equipe de resgate transferiu o paciente com vida para o Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP.

Segundo o delegado Bruno Salmen, a vítima estava pescando na companhia de outro homem quando foi picado pela serpente e foi atendido no Pronto-Socorro de Fronteira, por uma médica, que inseriu o paciente no SUS Fácil para que ele pudesse receber atendimento especializado e já estava encaminhando o rapaz para o hospital em Frutal.

“A médica inclusive acompanhou ele até Frutal, o médico recusou o atendimento alegando que o paciente não estava no sistema, tinha o soro antiofídico, mas não quis atender. Houve uma discussão e a médica voltou com o rapaz até Fronteira”, disse o delegado.