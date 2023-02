Pescador é multado por pesca ilegal em Cardoso

Além dos 23,5kg de pescado das espécies Piauçu e Piau-três-pintas, foram apreendidos materiais de pesca.

Um pescador foi multado em R$ 1.470 por pesca ilegal durante a piracema na represa Água Vermelha, Distrito de São João do Marinheiro, em Cardoso/SP, na tarde da última segunda-feira (13.fev). Com ele, a Polícia Militar Ambiental apreendeu 23,5 kg de pescado, além de materiais de pesca.

Segundo a corporação, os policiais realizavam patrulhamento pela área, quando notaram o pescador em uma “barcaça” à margem da represa. Ele estava pescando utilizando um caniço, sem marca e modelo aparente, acoplado em um molinete; um caniço retrátil e tela de naylon.

Questionado se havia pescado algum peixe no local, ele afirmou que não; contudo, em buscas no veículo do pescador, os policiais apreenderam 23,5 kg de peixes das espécies Piauçu e Piau-três-pintas dentro de uma caixa de isopor que estava no porta-malas.

Em seguida, o pescador foi autuado e o pescado apreendido e direcionado, conforme legislação específica.

Piracema

O período da piracema vai até o dia 28 de fevereiro, e durante estes 120 dias, os pescadores só podem tirar das águas as espécies que não são nativas da região, como: porquinho, apaiari, tucunaré e até o pirarucu. O pescador também pode capturar durante o período de defeso, espécies que se tornaram comuns por aqui e que vieram da África: a tilápia e o bagre africano.