Pesca do pintado vai ser liberada após período de defeso

O Ministério do Meio Ambiente voltou atrás na decisão de proibir a pesca do pintado (ou surubim) (Pseudoplatystoma corruscans), espécie de água doce, ameaçada de extinção. Com isso, a prática que estaria proibida permanentemente voltará a ser liberada após período de defeso, até o dia 28 de fevereiro de 2023.

A portaria MMA de número 355 do dia 27 de janeiro de 2023, foi publicada nesta segunda-feira, e, portanto, já está em vigor.

De acordo com Carla Polaz, do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), cada bacia tem um período de defeso. “No alto Paraná, por exemplo, termina no último dia de fevereiro. Enquanto nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, na bacia Alto Paraguai, acaba um mês antes, em janeiro de 2023. Mas de modo geral, no primeiro dia de março a pesca estará liberada em todas as bacias hidrográficas do Brasil”, conta.

O documento foi criado pelo ICMBio junto ao Cepta (Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Aquática Continental). A ideia é de realizar um plano de recuperação da espécie que atualmente está Vulnerável (VU).