PÉROLAS DA HISTÓRIA – Professora lança videoaulas e faz sucesso entre estudantes

Da Redação

Pérola conta na apresentação de suas aulas com ajudas das filhas: Anita e Luiza

A sociedade contemporânea assiste ao histórico isolamento social causado pela pandemia. A sociedade está se adaptando a um novo estilo de vida imposto pelo COVID-19. Tudo mudou, inclusive o modo de se relacionar das pessoas! As escolas, os alunos, pais e professores também tiveram que se adaptar a uma nova realidade.

Por causa das aulas online os estudantes estão cada vez mais conectados. A tecnologia é essencial, principalmente no contexto do século XXI.

Foi pensando em auxiliar os estudantes e professores que a votuporanguense Pérola Ferraz criou um canal no YouTube e disponibilizou alguns conteúdos de História. O publico que a professora atinge, são estudantes do Ensino Fundamental (anos finais), Ensino Médio e do Enem.

“Eu já fazia isso antes no Instagram. O pessoal gostou da ideia. Comecei a receber várias mensagens pedindo para que o material fosse disponibilizado no formato de videoaula. Aproveitei o momento e fiz o canal. Os temas são escolhidos pelo público. Semanalmente faço uma enquete no Instagram e os seguidores escolhem qual será o tema da próxima aula. Também atendo aos pedidos que o pessoal deixa nos comentários dos vídeos do YouTube. É muito gratificante poder ajudar as pessoas assim. Fico muito feliz em ver que mesmo em tempos tão difíceis os estudantes estão procurando conhecimento”, explica a professora.

Pérola Ferraz disponibiliza suas videoaulas por meio do canal: encurtador.com.br/jAPV9 ou no instagran @perolaferraz02