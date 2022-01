Período de inscrições do concurso do IBGE vai até sexta-feira 

Há vagas para recenseador e agente censitário; inscrições podem ser feitas pela internet.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou até a próxima sexta-feira, dia 21 de janeiro, as inscrições do processo seletivo para o Censo Demográfico de 2022.

Em Votuporanga/SP são ofertadas 101 vagas distribuídas em três cargos, sendo uma vaga para Agente Censitário Municipal, 9 para o cargo de Agente Censitário Supervisor e 91 a quem deseja concorrer para Recenseador. Confira as vagas oferecidas em outras cidades diretamente no site conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21

As inscrições podem ser feitas pela internet no endereço: conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21. As provas serão realizadas no dia 10 de abril.

O candidato poderá obter mais informações sobre o concurso por meio do telefone 0800-2834628 ou do e-mail [email protected].