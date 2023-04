Penta 2002: Família Scolari é eleita a melhor Seleção Brasileira da história 

Segunda colocação na Pesquisa CNN/Itatiaia/Quaest ficou com o time do tetra, em 1994; esquadrão do tri, em 1970, fecha o pódio.

No mundo da bola, nada substitui a experiência vivida. E isso fica claro em “O Maior Raio-X do Torcedor”, quando o torcedor brasileiro é perguntado sobre qual é a melhor Seleção da história. O time pentacampeão mundial em 2002, na Coreia do Sul e Japão, ganha a disputa.

A equipe do tetra, em 1994, nos Estados Unidos, ficou na segunda colocação entre os torcedores da Pesquisa CNN/Itatiaia/Quaest. A distância delas para o time de 1970, tri no México, é considerável.

Melhor Seleção Brasileira da história

2002 – 28%

1994 – 24%

1970 – 13%

1982 – 7%

1958 e 2022 – 3%

1962 – 1%

A Seleção Brasileira de 1970 — considerada por muitos o melhor time de futebol já montado na história — ficar na terceira colocação é fruto principalmente da alta votação alcançada pelas equipes de 2002 e 1994 nas duas primeiras faixas etárias do levantamento.

A Família Scolari foi escolhida como a melhor Seleção Brasileira da história com 28% dos votos, seguida pelo time de Carlos Alberto Parreira, em 1994, com 24%. A grande equipe de 1970 foi escolhida por 13% dos torcedores.

Única que não foi campeã mundial, a grande equipe de 1982, montada por Telê Santana, é quarta colocada, com 7%, à frente do time de 1958 (3%), mesma marca da Seleção atual, e do esquadrão do bi, em 1962, no Chile, que foi citado por apenas 1% dos entrevistados.

Por faixa etária

16 a 30 anos – 2002 (40%)

31 a 50 anos – 1994 (33%)

51 anos ou mais – 1970 (30%)

O maior percentual alcançado por uma Seleção Brasileira dentro de uma das três faixas etárias da pesquisa foi 40%, pelo time de 2002, nos torcedores entre 16 e 30 anos.

Depois, aparece 33%, naqueles que têm entre 31 e 50 anos, para a equipe de 1994. O esquadrão do tri de 1970 foi o terceiro a alcançar mais de 30% num grupo chegando a 31% dos entrevistados com 51 anos ou mais.

Isso evidencia que cada geração votou na Seleção que viu ser campeã do mundo. Com uma diferença importante para os times de 2002 e 1994. Foram duas conquistas muito próximas. Assim, quem tem entre 16 e 30 anos deu 17% dos votos ao time do tetra, com quem está na faixa etária de 31 a 50 anos dando 29% ao time de 2002.

O time pentacampeão do mundo, no grupo acima de 51 anos, ficou apenas na quarta colocação, com 8% dos votos. Além da equipe do tri de 1970, a Família Scolari perdeu para a do tetra (17%) e para a Seleção de 1982, que não foi campeã do mundo, mas foi apontada por 14% de quem viveu intensamente aquele timaço comandado pelo Mestre Telê.

Metodologia

A Pesquisa CNN/Itatiaia/Quaest fez 6.507 entrevistas com torcedores de 16 anos ou mais em 325 cidades brasileiras, no período entre 29 de março e 2 de abril de 2023. A margem de erro máxima é de 1,4 ponto percentual para mais ou para menos. O nível de confiabilidade é de 95%.

*Com informações da CNN