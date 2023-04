Pense Fisio: alunos participam de oficinas na área da Fisioterapia Hospitalar

Oficinas de oxigenoterapia, ventilação não invasiva, aspiração endotraqueal e intubação orotraqueal foram desenvolvidas para exercitar a experiência prática.

O curso de Fisioterapia da Unifev promoveu na última terça-feira (11.abr), a atividade de extensão “Pense Fisio: as quatro estações da fisioterapia hospitalar”, no Câmpus Centro.

Em um esquema de rodízio, alunos de todos os períodos do curso experienciaram temáticas que fazem parte do socorro ao paciente de emergência: oxigenoterapia, ventilação não invasiva, aspiração e intubação orotraqueal. O evento aconteceu por meio de oficinas que trabalharam as inovações em técnicas, procedimentos e conceitos próprios da área, com aulas teóricas e práticas ministradas por mestres e doutores da Instituição.