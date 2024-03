Pelo 3º ano consecutivo, Pacaembu é eleita a segunda maior construtora do Brasil

Classificação foi feita pelo tradicional Ranking das 100 Maiores Construtoras do Brasil, realizado pela INTEC Brasil; empresa ainda ficou em primeiro lugar como a construtora com a maior metragem de obras do Minha Casa, Minha Vida.

Pelo terceiro ano consecutivo, a Pacaembu Construtora foi eleita a segunda maior construtora do Brasil por ordem de metragem construída. Com mais de 3,5 milhões de metros quadrados em obras em 2023, a empresa se manteve na posição de destaque no tradicional Ranking das 100 Maiores Construtoras do Brasil, realizado pela INTEC Brasil. Além disso, a Pacaembu conquistou o primeiro lugar como a construtora com maior metragem de obras do Minha Casa, Minha Vida, destacando sua força na construção e entrega de moradias de cunho social.

O intuito do ranking é classificar, homenagear e premiar as 100 Maiores Construtoras do ano, dando mais visibilidade ao segmento. Para estruturar sua classificação, a INTEC leva em conta a quantidade de metros quadrados construídos no ano vigente. Cada construtora deve declarar sua metragem total e, em seguida, uma equipe de pesquisas valida cada empreendimento informado tanto dentro da base de dados da INTEC quanto com pesquisa de campo.

“Por mais um ano estar entre as maiores construtoras do Brasil é uma grande honra para a Pacaembu, especialmente com o reconhecimento vindo de uma instituição tão idônea e renomada como a INTEC, que eleva a visibilidade e a reputação das empresas, contribuindo para a consolidação das marcas no cenário nacional. E conquistar o primeiro lugar na categoria Mais Obras do Minha Casa, Minha Vida é a concretização de um importante trabalho que fazemos há mais de 30 anos para poder levar moradias acessíveis e de qualidade para cada vez mais pessoas”, afirma Fernando Almeida, Presidente Executivo da Pacaembu Construtora.

Ao longo de 2024, a Pacaembu atuará em mais de 25 canteiros em municípios nos Estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso. Especializada em bairros planejados, a construtora contará com empreendimentos em comercialização e construção em importantes cidades como São José do Rio Preto, Cuiabá, Taubaté, Itapetininga, Marília, Votuporanga, Londrina, Arapongas, Ponta Grossa, entre tantas outras.

Sobre a Pacaembu

A Pacaembu Construtora nasceu da inquietude e do desejo dos irmãos Eduardo e Wilson Almeida de levar moradia digna, de qualidade e acessível àqueles que não tinham uma casa própria. E essa se tornou sua missão desde sua fundação, em 1991, na cidade de Marília/SP, quando se especializou na construção de bairros planejados que oferecessem uma primeira moradia para que famílias pudessem traçar um novo futuro para as gerações que viriam.

Nestes mais de 30 anos de história a Pacaembu já transformou a vida de mais de 80 mil famílias em mais de 160 empreendimentos localizados em 50 cidades em diversos estados brasileiros.