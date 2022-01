Pelé recebe alta após internação para tratamento de tumor no cólon

Ex-jogador passou dois dias no Hospital Albert Einstein em São Paulo.

O ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, esteve internado entre quarta (19) e quinta-feira (20) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para seguir com o tratamento de um tumor no cólon intestinal, retirado no último dia 4 de setembro. Segundo o boletim médico divulgado pela instituição, o Rei do Futebol, que já recebeu alta, “está com condições clínicas estáveis”.



Pelé ficou quase um mês internado, entre 31 de agosto e 30 de setembro do ano passado, sendo submetido à cirurgia para retirada do tumor quatro dias após dar entrada no hospital. Ele passou boa parte do período na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Em 8 de dezembro, o ex-jogador retornou ao Albert Einstein para realizar as últimas sessões de quimioterapia de 2021. Ele foi liberado no dia 23, para passar o Natal com os familiares.

Homenagem

Pelas redes sociais, Pelé prestou reverência a Elza Soares, que morreu nesta quinta, aos 91 anos. Na postagem, ele disse que Elza foi “uma lenda da nossa música, histórica, genuína, ímpar e inigualável” e lembrou que a cantora faleceu no mesmo dia 20 de janeiro que Garrincha, campeão mundial ao lado do Rei do Futebol em 1958 e 1962 e que foi marido da artista.

Como prometido em sua música, ela cantou até o fim. Elza se despede hoje, coincidentemente no mesmo dia 20 de janeiro em que Mané também nos deixou. Uma lenda da nossa música, histórica, genuína, ímpar e inigualável. Hoje ela nos deixa, mas no coração, ela sempre será eterna. pic.twitter.com/i0rZjuNBu3 — Pelé (@Pele) January 20, 2022

*Informações/AgênciaBrasil