Pelé está internado há quase uma semana depois de realizar exames em hospital de São Paulo

Aos 80 anos, Pelé deu entrada no hospital na última terça-feira. Ele faria exames rotineiros, atrasados em função da pandemia. Mas acabou ficando no local, sob observação.

O Hospital Albert Einstein ainda não se manifestou. A equipe médica deve emitir um boletim depois de serem realizados novos exames, possivelmente ainda nesta segunda-feira.

Ao ser internado, na semana passada, Pelé usou uma rede social para desmentir informações de que tivesse desmaiado. Ele disse que estava bem de saúde – e brincou que não poderia jogar no domingo seguinte.

Nos últimos anos, depois de uma série de cirurgias no quadril, Pelé tem enfrentado problemas de saúde que resultaram em dificuldades de locomoção. Ele tem estado mais recluso – em entrevista no começo do ano passado, o ex-goleiro Edinho, um de seus filhos, disse que o pai estava “com certa depressão”.

*Informações/ge