Pelé, em tratamento contra tumor, recebe alta de hospital 

Boletim diz que ex-jogador está em situação estável.

Pelé recebeu alta nesta quinta-feira (23) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde estava internado para dar continuidade ao tratamento contra um tumor no cólon, uma parte do intestino.

Esta nova internação foi iniciada na primeira semana de dezembro. O objetivo de Pelé era concentrar o máximo de exames e procedimentos antes das festas de fim de ano, para poder se reunir com a família sem ter que ir ao hospital.

A equipe médica do Albert Einstein, em nota, disse que o Rei encontra-se em situação estável. Diz o hospital:

“Edson Arantes do Nascimento recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein nesta quinta-feira, 23 de dezembro de 2021. O paciente encontra-se estável e seguirá o tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro deste ano.”

Internação anterior

Pelé recebeu alta hospital no dia 30 de setembro, após um mês internado (ele deu entrada em 31 de agosto). Na época, o boletim médico divulgado pelo hospital informou que o paciente seguiria em quimioterapia após a retirada do tumor, em 4 de setembro.

– Invadi a rede da minha filha para deixar uma mensagem maravilhosa. Graças a Deus estou bem, estou melhor. Estou disposto talvez até para jogar domingo que vem, mas graças a Deus, agora falando mais sério: obrigado por tudo, obrigado por todos aqueles que mandam abraço, força. Também, se Deus quiser, logo logo estarei com vocês. Boa sorte a todos e obrigado – disse ele em 14 de outubro.

Flávia, uma das filhas de Pelé, postou foto com o Rei na noite desta quinta:

– Minha gente!!! Acalmem-se… Última visita do ano ao Einstein… Mantendo o tratamento, com exames de controle e a quimio … Graças a essa equipe maravilhosa … meu pai só EVOLUI!!!

Kely Nascimento, outra filha do Rei, afirmou nas redes que ele deve voltar para casa “em dois ou três dias”.

*Informações/ge