Pela primeira vez, moto do Sorte Saúde sai para moradora de Paulo de Faria

Deozete da Costa Oliveira é a primeira moradora da cidade de Paulo de Faria a ganhar uma motocicleta zero quilômetro no “Show de Prêmios” do “Sorte Saúde”, título de capitalização da Fundação Faculdade Regional de Medicina (Funfarme) de Rio Preto. Ela acreditou na sorte e comprou oito títulos até ter seu número sorteado.

“Eu compro o Sorte Saúde desde o ano passado, sempre que vou ao Hospital de Base, fico com um para ajudar porque o atendimento é excelente. Meus pais e familiares passam por atendimento de geriatra, vascular, cardiologia. O HB tem tudo que a gente precisa. É nosso dever ajudar”, afirmou.

O título de capitalização foi adquirido no último dia 12 de maio, de uma vendedora, quando Deozete acompanhava o sobrinho Bruno Ricardo em tratamento com endocrinologista.

A ideia da família é vender o veículo já que não possuem carta de habilitação. “Vamos guardar o dinheiro para um momento que precisarmos, teremos uma reserva”, contou a ganhadora.

“Ao comprar o Sorte Saúde e concorrer aos prêmios, tem a garantia de retorno para a sociedade com o atendimento de excelência prestado em todas as suas unidades, dentre elas, o HB, Hospital da Criança e Maternidade (HCM), Ambulatório, Hemocentro, Instituto de Reabilitação Lucy Montoro e Instituto do Câncer (ICA)”, ressalta Amália Tieco, diretora-administrativa do Hospital de Base.

Sobre o “Sorte Saúde”

O “Sorte Saúde” é o título de capitalização da Fundação Faculdade Regional de Medicina de Rio Preto (Funfarme), que engloba o Hospital de Base, o Hospital da Criança e Maternidade (HCM), o Instituto de Reabilitação Lucy Montoro, o Instituto do Câncer (ICA) e o Ambulatório Médico de Especialidades (AME).

Além de concorrer a uma moto zero quilômetro toda semana, você concorre ao prêmio mensal, de R$150 mil e ainda ajuda a manter o atendimento a milhares de pessoas.

A grande maioria dos atendimentos feitos no complexo Funfarme é pelo SUS, por isso é necessária toda ajuda possível para que a instituição consiga manter os atendimentos e ampliá-los para quem precisa. O dinheiro do Sorte Saúde é todo revertido à rede pública, para ampliação e manutenção dos leitos.