Pedro Stefanelli assume a presidência do Sindicato Rural de Votuporanga 

O ex-prefeito de Votuporanga era vice na gestão do saudoso professor Uelinton Garcia Peres, que faleceu no último dia 4. Pedrão conta detalhes da continuidade da gestão e apresenta a fazenda modelo.

Por Jorge Honorio

O Sindicato Rural de Votuporanga/SP, instituição que representa um poderoso setor da economia local, tem como novo presidente o ex-prefeito de Votuporanga, Pedro Stefanelli Filho. Pedrão, como é popularmente conhecido, era vice-presidente na gestão em curso, do saudoso professor Uelinton Garcia Peres, que faleceu no último dia 4, por isso, assume o comando da entidade sindical até o final do mandato, daqui a pouco mais de um ano.

A convite de Pedrão, a reportagem do Diário esteve na sede do Sindicato, que conta com aproximadamente 150 filiados. Antes da entrevista, o novo presidente apresentou a galeria dos ex-gestores sindicais e ressaltou que a foto de professor Uelinton ainda não havia sido entronizada.

Se referindo a gestão de Uelinton, Pedrão rasgou elogios: “Um homem íntegro, exemplo de gestão. O professor Uelinton era uma pessoa muito querida que conheço desde os tempos de direção do Pieroni. É uma pessoa de uma índole e um caráter invejável que infelizmente nós perdemos e vai deixar muita saudade. Substituir uma pessoa comum é fácil, agora substituir uma pessoa como o professor vai ser difícil.”

Questionado sobre a condução do Sindicato Rural, Pedrão explicou que seu principal intento é a expansão: “Aqui nós temos o sindicato mais rico da Federação [Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo] e em time que está ganhando não se mexe. Mas todos que me conhecem sabem que quando assumo alguma função é de corpo inteiro. Então, pretendo trabalhar no Sindicato, vou fazer assembleias, colocar um relações públicas, inclusive já fiz várias reuniões com funcionários e disse que vamos manter os trabalhos que vinham sendo desenvolvidos e implementarmos coisas novas. Assim como, quando estive na vida pública, auditaremos, tudo em busca de melhorias”, completou.

Perguntado sobre uma possível reeleição na presidência da entidade sindical, o altivo gestor, atualmente com 75 anos, foi categórico: “Não pretendo ficar nem um minuto a mais.”

Pedrão detalhou conquistas do Sindicato Rural de Votuporanga, e explicou: “Temos essa sede devidamente organizada, temos imóvel alugado; e temos uma fazenda modelo com aproximadamente 80 hectares, que fica no município de Indiaporã/SP, com ampla utilização de tecnologia, três poços com vazão de 40 mil litros de água, onde cultivamos uma variedade de frutas, como: laranja, limão, mexerica, manga, etc. Temos também um tanque para criação de peixes, como por exemplo, o pacu que é um dos peixes mais cultivados na piscicultura brasileira, junto ao tambaqui e à tilápia.”

Além desta variedade produzida no local, Stefanelli aponta outra conquista da fazenda modelo, o desempenho alcançado na plantação de milho: “Muitas pessoas não sabem dessa fazenda modelo e o quanto é possível fazer ao unir tecnologia em prol da agricultura. Para se ter uma ideia, a média da produção nos EUA é de 473 sacas por alqueire, ali, com base no conhecimento que tenho, vai ultrapassar as 500 sacas. De fato, é uma fazenda modelo, estaremos acima da média americana na produção de milho por alqueire. Então, é por coisas assim que eu quero é apresentar o Sindicato Rural de Votuporanga para as pessoas.”

O ex-prefeito de Votuporanga, que é produtor rural, aproveitou para convidar outros produtores para conhecer o sindicato, assim como para uma visita à fazenda modelo.

O Sindicato Rural de Votuporanga fica na Avenida Nasser Marão, 3887, no 1º Distrito Industrial. Telefone (17) 3422-4520.