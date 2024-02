Pedro Raul avança em recuperação, mas deve seguir fora; Cássio não treina 

Corinthians deve contar com retorno de Maycon contra o Cianorte, quinta, pela Copa do Brasil.

O atacante Pedro Raul avançou na recuperação de uma lesão muscular na coxa direita, mas ainda deve seguir como desfalque no Corinthians. Ainda sem treinar com bola com o restante do elenco, ele deve ser desfalque diante do Cianorte, quinta-feira, em Maringá, na estreia na Copa do Brasil.

Nesta terça-feira, Pedro Raul iniciou transição em campo. Ele fez exercícios físicos de pouco impacto, separado do restante do elenco.

Dessa forma, o técnico António Oliveira tem um problema a resolver no ataque alvinegro. Yuri Alberto sofreu uma fissura em uma das costelas, no clássico contra o Palmeiras, e deve ficar pelo menos um mês fora de combate.

Assim, o treinador pode recorrer ao jovem Arthur Souza ou improvisar Pedro Henrique ou Romero no comando do ataque. A decisão será tomada no treino desta quarta, o último antes da viagem ao Paraná.

Outra possível mudança na escalação é no gol. Com um trauma no quadril, Cássio mais uma vez não treinou em campo. Assim, é possível que Carlos Miguel seja titular por dois jogos seguidos – o camisa 12 é desfalque certo para domingo, já que terá de cumprir suspensão pela expulsão.

Em meio aos problemas, António Oliveira tem uma boa notícia. Maycon está recuperado de dores na coxa esquerda e treinou sem restrições.

Uma possível escalação do Corinthians para enfrentar o Cianorte é: Carlos Miguel, Fagner (Matheus França), Félix Torres, Gustavo Henrique e Caetano; Raniele, Maycon, Rodrigo Garro; Romero, Wesley e Arthur Souza (Pedro Henrique).

A partida entre Timão e Cianorte acontece às 20h, no estádio Willie Davids. A equipe paulista joga pelo empate para avançar à segunda fase da competição.

*Com informações do ge