Pedro Janot vem a Rio Preto a convite do LIDE Noroeste Paulista

O primeiro presidente da Azul Linhas Aéreas é considerado um dos executivos mais admirados e inspiradores da atualidade. O encontro com os filiados será no próximo dia 09 de maio, a partir das 19h.

Responsável por expandir a atuação da marca de roupas Richards, trazer a gigante espanhola Zara ao Brasil e lançar a Azul no mercado nacional, Pedro Janot é considerado um dos executivos mais admirados e inspiradores da atualidade.

Com mais de 30 anos de carreira em gestão, a partir de 2011, quando um acidente o deixou tetraplégico, Janot resolveu se reinventar e dedicar-se ao que mais gosta: ajudar empresas a superarem os desafios do crescimento no mercado.

Por isso hoje, além de ser um dos sócios do Grupo Solum – que reúne negócios focados no segmento de ativos alternativos – e atuar como conselheiro de grandes companhias, Pedro é também palestrante, investidor e autor de livros como “Focado em Pessoas” (Editora Casa Flutuante) e “A vida é tudo que você faz com ela” (Editora Gente).

Esse Mentoring especial com os integrantes do LIDE Noroeste Paulista será na próxima quinta-feira, no Coco Bambu do Shopping Iguatemi.

Ainda este mês

Quem também participa de um importante Mentoring este mês, são os filiados do LIDE Futuro. No dia 14 de maio, eles se reúnem com a especialista em Gente e Gestão, Aline Sousa, para falar sobre “Marca pessoal no LinkedIn”.

Empresária, professora e palestrante, ela é fundadora da Expery Co. e coautora do Livro “Recursos Humanos – O Capital Humano das Organizações”, juntamente com Idalberto Chiavenato, pela Editora Atlas.

Já na semana seguinte, em 23/05, o grupo de empresários terá a oportunidade de debater “A força do casal na construção de uma empresa sólida”. É mais uma edição do LIDE Talks que, dessa vez, terá como palestrantes: Danilson e Evelyn Charro, sócios-fundadores da Mix Nutri; e ⁠Daniel e Elaine Rosa: sócios-fundadores da Cobmax.

Vale ressaltar que todos os eventos são exclusivos para filiados e abertos à imprensa interessada mediante prévio credenciamento.

Mentoring LIDE Noroeste Paulista com Pedro Janot

Data: quinta-feira, 09 de maio

Horário: das 19h às 22h30

Local: Coco Bambu Shopping Iguatemi – Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 5000 – São José do Rio Preto

Mentoring LIDE Futuro

Data: terça-feira, 14 de maio

Horário: das 19h às 21h30

Local: 1A Investimentos – Av. Alberto Andaló, 3333 – São José do Rio Preto

LIDE Talks