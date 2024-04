Pedrinho sente incômodo no púbis e aumenta lista de desfalques do Santos para enfrentar o Avaí 

Peixe encara o Leão nesta sexta-feira, às 20h, na Ressacada, pela 2ª rodada da Série B.

O técnico Fábio Carille terá mais um desfalque para enfrentar o Avaí, pela 2ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Pedrinho sentiu um incômodo na região do púbis e não viajou com o grupo para Santa Catarina.

O Peixe seguiu viagem para Florianópolis na tarde desta quinta-feira. Os times se enfrentam nesta sexta-feira, às 20h, na Ressacada.

Pedrinho havia sido o destaque do Santos na vitória sobre o Paysandu por 2 a 0, na estreia da Série B. O atacante entrou no segundo tempo, marcou o primeiro gol do Peixe e foi o responsável pela finalização que resultou no rebote do goleiro para Guilherme ampliar o placar.

Devido ao bom momento, o jogador disputava uma vaga na equipe titular. Sem poder contar com Pedrinho, Carille deverá manter Otero na equipe ao lado de Guilherme e Furch.

O treinador santista também ainda não poderá contar com o volante Patrick. Sem atuar desde o início de março, o jogador seguirá trabalhando no CT Rei Pelé para estar em melhor condição para fazer a estreia pelo Santos.

Outro desfalque é o lateral-direito Aderlan. Ele fraturou o quinto metacarpo (dedo mindinho) da mão esquerda contra o Paysandu e se recupera após passar por cirurgia.

*Com informações do ge