Pedindo contratações, vereador dispara: ‘A Educação pede socorro em Votuporanga’ 

De acordo com o vereador, o problema da falta de servidores não é exclusivo da pasta, mas especialmente nela: “A educação pede socorro em Votuporanga. Escolas estão sem inspetores de alunos, salas de aula sem professores, projeto do tempo integral lotado, falta de vagas nas creches, a questão do acompanhamento para alunos especiais que também falta, e tudo isso vai prejudicando o andamento. Temos professores ficando doentes, cansados já no começo do ano, então a gestão está toda complicada. Pessoas não querem assumir porque o salário não está compensando. Então, as escolas estão sofrendo demais no seu dia a dia, no seu desenvolvimento, devido a esses fatores. Tudo está um caos.”