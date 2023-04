Pedestrianismo: Votuporanga participa de corrida em Mesópolis 

Além de Karina Franzin que conquistou a categoria geral feminina, a equipe votuporanguense subiu no pódio em outras categorias. Atletas voltam a competir no próximo domingo em Tanabi e Olímpia.

A equipe de Pedestrianismo de Votuporanga/SP, SEESL/AVOA, representou o município em mais uma competição esportiva no último domingo (23.abr), a 1ª Corrida Pedestre do Balneário de Mesópolis/SP. A prova contou com a participação de aproximadamente 180 atletas de toda a região e teve uma extensão de 8,3 km.

Votuporanga brilhou mais uma vez e subiu ao pódio em diversas categorias. Por falar em boas colocações, Karina Franzin faturou a categoria Geral no feminino; já Eliete Guilherme foi campeã na categoria 55/59 anos; Jaciara Andrade ficou em terceiro lugar na categoria 45/49 anos e Marli Figueiredo foi campeã na categoria 50/54 anos.

Já entre os homens, Marcio Andrei foi campeão na categoria 30/34 anos; Jonner Padoan ficou em terceiro na categoria 30/34 anos; Fernando Marques ficou em segundo na categoria 35/39 anos; Rafael Miani chegou em oitavo na categoria 35/39 anos; Marcos Oliveira ficou em nono na categoria 34/39 anos; Daniel Moretti em terceiro na categoria 45/49 anos; João Bocato em quinto lugar na categoria 45/49 anos; Silvio Bocato em quarto na categoria 50/54 anos; Osmar Andrade ficou em quinto na categoria 50/54 anos; José Medalha ficou em terceiro na categoria 55/59 anos; José Carvalho em segundo na categoria 60/64 anos; Genivaldo Evangelista em sexto na categoria 60/64 anos e Mauricio Padilha foi campeão na categoria ACD.

Os atletas de Votuporanga voltam a competir no próximo final de semana, quando correm em Tanabi/SP e Olímpia/SP.