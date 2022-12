Pedagogia Unifev tem alto índice de classificação em concurso público

Mais de 80% dos egressos inscritos conquistaram as primeiras posições no último processo seletivo realizado pela Prefeitura de Votuporanga.

O curso de Pedagogia da Unifev classificou cerca de 80% dos seus ex-alunos que participaram do último concurso público realizado pela Prefeitura de Votuporanga para professor de Educação Básica (PEB I) e Educador Infantil.. Dos 69 egressos inscritos na prova, 54 se destacaram, ocupando as primeiras posições.

O alto índice é resultado da metodologia de ensino diferenciada na graduação e do trabalho desenvolvido pelo corpo docente, que é capacitado com frequência. “Nossos alunos têm acesso a um laboratório didático-pedagógico completo, onde participam de aulas práticas e dinâmicas. O curso também possui convênios que garantem estágio remunerado durante os estudos”, afirmou o coordenador do curso, Prof. Me. Anderson Bençal Indalecio.

“Além disso, os estudantes realizam simulados constantemente, que os preparam para esses concursos. Essas atividades têm como principal objetivo testar os conhecimentos específicos e a conduta dos futuros pedagogos nesses momentos”, disse.

Para o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, o bom resultado é fruto do trabalho do corpo acadêmico, do esforço dos alunos e da administração da Instituição. “Ficamos muito felizes que os nossos egressos se destaquem em suas profissões. É um sinal de que estamos no caminho certo!”, refletiu.

