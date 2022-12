Pedágios de rodovias paulistas ficarão 12% mais caros a partir desta sexta-feira

Tarifa estava congelada. O reajuste estava previsto para ocorrer em junho deste ano.

Os preços dos pedágios nas principais rodovias do Estado de São Paulo terão reajuste em torno de 10% a partir desta sexta-feira (16.dez).

Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), houve autorização nesta quarta-feira (14) para aumentar os preços, conforme publicação no Diário Oficial, e a medida estava prevista nos contratos de concessão.

Os preços dos pedágios seriam alterados em julho, mas o governador Rodrigo Garcia (PSDB) anunciou o congelamento da tarifa no fim de junho.

Na época, pelas redes sociais, Garcia escreveu: “Diante da alta desenfreada dos preços, principalmente dos combustíveis, é impensável onerar o bolso dos paulistas”.

Ainda conforme a Artesp, essa mudança na tarifa começa a partir da 0h do dia 16 de dezembro para as concessionárias CCR Autoban, AB Colinas, Ecovias, Intervias, Renovias, CCR SPVias, Tebe, AB Triângulo do Sol, CCR ViaOeste, CART, Ecopistas, CCR RodoAnel, Rodovias do Tietê, Rota das Bandeiras, SPMar e ViaRondon e Tamoios e Entrevias.

O reajuste será de:

10,7%, baseados na evolução do IGPM, entre junho de 2021 e maio de 2022: para as concessionárias Tebe, Intervias, Triângulo do Sol, Renovias e Colinas;

11,7%, baseados na evolução do IPCA, entre junho de 2021 e maio de 2022: para as concessionárias Autoban, Rota das Bandeiras, ViaOeste, Cart, ViaRondon, SPVias, Rodovias do Tietê, Ecovias, Ecopistas, Rodoanel Oeste e Rodoanel trechos Sul e Leste.

Confira os novos valores

Triângulo do Sol – novas tarifas para carros de passeio e comercial por eixo

Rodovia Washington Luis SP-310 ARARAQUARA 282+400 — R$ 20,70

Rodovia Washington Luis SP-310 AGULHA 346+400 — R$ 13,80

Rodovia Washington Luis SP-310 CATIGUÁ 398+500 — R$ 19,50

Rodovia Brigadeiro Faria Lima SP-326 DOBRADA 307+600 — R$ 10,70

Rodovia Brigadeiro Faria Lima SP-326 TAIUVA 357+000 — R$ 9,80

Rodovia Carlos Tonanni SP-333 JABOTICABAL 110+500 — R$ 16,80

Rodovia Laurentino Mascari SP-333 ITÁPOLIS 179+700 — R$ 9,40

Auto Raposo Tavares – novas tarifas para carros de passeio, motos e comercial por eixo

Rodovia Eng. João Baptista Cabral Renno SP-225 PIRATININGA 251+900 — R$ 9,00 — R$ 4,50

Rodovia Eng. João Baptista Cabral Renno SP-225 STA CRUZ DO RIO PARDO 300+930 — R$ 8,70 — R$ 4,35

Rodovia Raposo Tavares SP-270 PALMITAL 413+490 — R$ 10,80 — R$ 5,40

Rodovia Raposo Tavares SP-270 ASSIS 453+590 — R$ 11,20 — R$ 5,60

Rodovia Raposo Tavares SP-270 RANCHARIA 512+300 — R$ 9,10 — R$ 4,55

Rodovia Raposo Tavares SP-270 REGENTE FEIJÓ 541+540 — R$ 9,20 — R$ 4,60

Rodovia Raposo Tavares SP-270 PRESIDENTE BERNADES 590+750 — R$ 12,10 — R$ 6,05

Rodovia Raposo Tavares SP-270 CAIUÁ 639+000 — R$ 9,00 — R$ 4,50

Rodovia Orlando Quagliato SP-327 OURINHOS 014+500 — R$ 9,10 — R$ 4,55

Autoban – novas tarifas para carros de passeio e comercial por eixo

Via Anhanguera SP-330 PERUS 026+495 — R$ 11,80

Via Anhanguera SP-330 VALINHOS 082+000 — R$ 11,70

Via Anhanguera SP-330 VALINHOS 081+000 — R$ 11,70

Via Anhanguera SP-330 NOVA ODESSA 118+000 — R$ 10,40

Via Anhanguera SP-330 LIMEIRA 152+000 — R$ 7,80

Rodovia dos Bandeirantes SP-348 CAIEIRAS * 036+200 — R$ 11,80

Rodovia dos Bandeirantes SP-348 CAMPO LIMPO * 039+047 — R$ 11,80

Rodovia dos Bandeirantes SP-348 ITUPEVA 077+430 — R$ 11,70

Rodovia dos Bandeirantes SP-348 SUMARÉ 115+520 — R$ 10,40

Rodovia dos Bandeirantes SP-348 LIMEIRA — R$ 7,80

Tebe – novas tarifas para carros de passeio e comercial por eixo

Rodovia Orlando Chesini Ometto SP-323 MONTE ALTO 019+810 — R$ 7,60

Rodovia Faria Lima SP-326 COLINA 407+479 — R$ 11,30

Rodovia Com. Pedro Monteleone SP-351 PIRANGI 184+250 — R$ 11,90

Intervias – novas tarifas para carros de passeio e comercial por eixo

SP-147 MOGI MIRIM 052+000 — R$ 9,60

Rodovia Engenheiro João Tosello SP-147 LIMEIRA 091+300 — R$ 10,90

Rodovia Dep.Laércio Corte SP-147 IRACEMÁPOLIS 127+200 — R$ 7,40

Rodovia Wilson Finardi SP-191 ARARAS 027+500 — R$ 8,50

Rodovia Wilson Finardi SP-191 RIO CLARO 059+000 — R$ 4,20

Rodovia Doutor Paulo Lauro SP-215 STA CRUZ PALMEIRAS 065+550 — R$ 7,80

Rodovia Doutor Paulo Lauro SP-215 DESCALVADO 104+400 — R$ 7,90

Via Anhanguera SP-330 LEME 181+760 — R$ 9,70

Via Anhanguera SP-330 PIRASSUNUNGA 215+000 — R$ 9,70

Renovias – novas tarifas para carros de passeio e comercial por eixo

Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros SP-340 JAGUARIÚNA 123+500 — R$ 15,20

Rodovia Dep.Mário Beni SP-340 ESTIVA GERBI 192+840 — R$ 9,10

Rodovia Prof. Boanerges Nogueira de Lima SP-340 CASA BRANCA 221+292 — R$ 8,10

Rodovia Prof. José André de Lima SP-340 MOCOCA 254+690 — R$ 7,70

Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros SP-342 ESP. SANTO DO PINHAL 191+890 — R$ 11,30

Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros SP-342 ÁGUAS DA PRATA 240+000 — R$ 5,40

Rodovia Dom Tomás Vaquero SP-344 AGUAÍ 219+000 — R$ 5,70

Rodovia Dom Tomás Vaquero SP-344 S. J. DA BOA VISTA 230+440 — R$ 6,40

Rodovia Dep.Eduardo Vicente Nasser SP-350 ITOBI 252+140 — R$ 11,60

Rodovia Prof. José André de Lima SP-340 Pórtico Jaguariúna 123+500 — R$ 7,60

Rodovia Prof. José André de Lima SP-340 Pórtico Jaguariúna 123+500 — R$ 7,60

Rodovia Prof. José André de Lima SP-340 Pórtico Santo Antônio de Posse —R$ 7,60

Vioeste – novas tarifas para carros de passeio e comercial por eixo

Rodovia José Ermírio de Moraes SP-075 SOROCABA 012+500 — R$ 8,20

Rodovia Raposo Tavares SP-270 SÃO ROQUE 046+500 — R$ 11,60

Rodovia Raposo Tavares SP-270 ALUMÍNIO 079+000 — R$ 11,60

Rodovia Raposo Tavares SP-270 ARAÇOIABA 111+400 — R$ 4,90

Rodovia Pres.Castello Branco SP-280 OSASCO 018+000 — R$ 5,40

Rodovia Pres.Castello Branco SP-280 BARUERI 020+000 — R$ 5,40

Rodovia Pres.Castello Branco SP-280 ITAPEVI 033+000 — R$ 10,80

Rodovia Pres.Castello Branco SP-280 ITU 074+000 — R$ 14,60

Colinas – novas tarifas para carros de passeio e comercial por eixo

Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado SP-075 INDAIATUBA 060+800 — R$ 16,80

Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado SP-075 INDAIATUBA (BLOQUEIO) 062+000 — R$ 16,80

Rodovia Fausto Santomauro SP-127 RIO CLARO 012+625 — R$ 7,60

Rodovia Cornélio Pires SP-127 RIO DAS PEDRAS 058+650 — R$ 12,30

Rodovia Pres.Castello Branco SP-280 BOITUVA (BLOQUEIO) 110+800 — R$ 12,00

Rodovia Pres.Castello Branco SP-280 BOITUVA 111+300 — R$ 12,00

Rodovia Dom Grabiel Paulino Bueno Couto SP-300 ITUPEVA 076+680 — R$ 9,10

Rodovia Marechal Rondon SP-300 PORTO FELIZ 136+722 — R$ 9,50

Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado SP-075 Pórtico Aeroporto (PaP) 66+700 — R$ 1,30

Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado SP-075 Pórtico Bloqueio Indaiatuba (PaP) 62+000 — R$ 3,10

Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado SP-075 Pórtico Campinas (PaP) 70+650 — R$ 2,40

Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado SP-075 Pórtico Itu 1 (PaP) 26+750 — R$ 3,80

Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado SP-075 Pórtico Itu 2 (PaP) 32+100 — R$ 2,40

Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado SP-075 Pórtico Praça Indaiatuba (PaP) 60+800 — R$ 3,10

Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado SP-075 Pórtico Salto 1 (PaP) 33+150 — R$ 2,40

Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado SP-075 Pórtico Salto 2 (PaP) 43+350 — R$ 3,80

Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado SP-075 Pórtico Salto 3 (PaP) 44+400 — R$ 3,80

SPVias – novas tarifas para carros de passeio e comercial por eixo

Rodovia Antônio Romano Schincariol SP-127 MORRO DO ALTO (TATUÍ) 128+900 — R$ 13,70

Rodovia Antônio Romano Schincariol SP-127 MORRO DO ALTO (ITAPETININGA) 133+900 — R$ 13,70

Rodovia Prof. Francisco da Silva Pontes SP-127 GRAMADÃO 196+725 — R$ 12,30

Rodovia João Mellão SP-255 AVARÉ 240+300 — R$ 9,20

Rodovia Francisco Alves Negrão SP-258 BURI 250+145 — R$ 13,30

Rodovia Francisco Alves Negrão SP-258 ITARARÉ 326+670 — R$ 8,50

Rodovia Raposo Tavares SP-270 ALAMBARI 135+300 — R$ 10,40

Rodovia Pres.Castello Branco SP-280 QUADRA 158+300 — R$ 16,80

Rodovia Pres.Castello Branco SP-280 ITATINGA 208+400 — R$ 16,80

Rodovia Pres.Castello Branco SP-280 IARAS 278+000 — R$ 11,30

Ecovias – novas tarifas para carros de passeio e comercial por eixo

Rodovia Cônego Domênico Rangoni SP-055 SANTOS 250+464 — R$ 15,80

Rodovia Padre Manoel da Nóbrega SP-055 SÃO VICENTE 279+950 — R$ 9,20

Via Anchieta SP-150 RIACHO GRANDE 031+106 — R$ 33,80