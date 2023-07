Pecuarista e filho de tradicional família de Araçatuba morrem em queda de avião

Aeronave desapareceu do radar após decolar do aeroporto de Vilhena (RO), próximo a Comodoro (MT). Destroços foram achados na manhã deste domingo (30).

Pai e filho foram identificados como as vítimas do avião bimotor que caiu em uma área de mata fechada na divisa entre Rondônia e Mato Grosso. Os destroços da aeronave foram encontrados na manhã deste domingo (30).

As vítimas do acidente são o pecuarista e piloto Garon Maia e seu filho, Francisco Veronezi Maia, de apenas 11 anos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o avião Beechcraft Baron 58 decolou do aeroporto de Vilhena (RO) por volta de 17h50 e desapareceu do radar minutos depois.

Buscas foram iniciadas na região ainda na noite de sábado, inclusive com sobrevoos, mas as equipes não encontraram nenhum sinal da aeronave.

Na manhã deste domingo os militares adentraram a pé na área de mata fechada e encontraram os destroços do bimotor e os corpos de pai e filho. A área do acidente fica na divisa entre Vilhena e Comodoro (MT).

O Centro de Investigação de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) começa, nesta segunda-feira (31) os trabalhos para identificar os motivos da queda do bimotor em Vilhena.

Piloto experiente

Garon Maia era um pecuarista conhecido na região de Vilhena, e, segundo amigos, ele tinha experiência como piloto de avião de pequeno porte.

No fim da tarde de sábado, Garon e o filho, conhecido como Kiko, decolaram com destino a fazenda Jaqueline.

Registros do site Flightradar24 indicam que o avião perdeu sinal cerca de 25 quilômetros após a decolagem, com cinco minutos de viagem.

A área onde o avião caiu fica perto de um local conhecido como Cachoeira das Cavernas, uma região de densa vegetação. Segundo os bombeiros, houve um forte impacto e moradores da região ouviram o estrondo.

Amigos, autoridades, entidades ligadas à pecuária e agronegócio divulgaram nota de pesar e fizeram homenagens para Garon e o filho.

– “É com profunda tristeza que recebemos a notícia sobre o trágico acidente aéreo ocorrido no estado de Rondônia, que resultou no falecimento de Garonzinho Maia e seu filho Kiko. Garonzinho era piloto experiente e tinha paixão pela aviação e pecuária. Era filho do saudoso Garon Maia e da empresária Cristina Maia, além de neto de Braulino Maia, mais conhecido como Garon Maia, uma lenda da pecuária brasileira. Neste momento de dor e pesar, prestamos nossas sinceras condolências aos familiares e amigos“, diz a nota de Dilador Borges, prefeito de Araçatuba.

