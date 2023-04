Peão que matou homem com tiro na boca em bar de Olímpia é denunciado por homicídio duplamente qualificado 

Segundo o Ministério Público, Adilson Luís Rosa da Silva assassinou Igor Augusto, de 29 anos, na noite de 5 de dezembro de 2022. Além de se tornar réu no processo, criminoso teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.

O peão de rodeio preso por matar um homem com um tiro na boca após uma briga em um bar de Olímpia/SP foi denunciado à Justiça por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Segundo o Ministério Público, Adilson Luís Rosa da Silva, de 36 anos, assassinou Igor Augusto, de 29 anos, na noite de 5 de dezembro de 2022, na Avenida Aurora Forte Neves.

Mesmo após ser levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), a vítima não resistiu ao ferimento provocado pelo tiro. O criminoso fugiu, mas foi preso no dia 1º de fevereiro de 2023.

Além de aceitar a denúncia feita pela promotora Sylvia Luiza Dama Prestes Ribeiro, o juiz Eduardo Luiz de Abreu Costa determinou a prisão preventiva de Adilson.

Em nota, o estabelecimento onde a briga foi registrada lamentou o crime e desejou pêsames à família da vítima.

“Enfatizamos também que contem conosco para qualquer esclarecimento, liberação das imagens e custeio dos gastos funerários. Enquanto isso, juntem as mãos e dobrem os joelhos em oração para que Deus conforte os corações e receba nosso parceiro Igor de braços abertos”, escreveu o bar.

A imprensa, o advogado do peão de rodeio disse que o cliente agiu em legítima defesa, pois havia sido ameaçado e ofendido pela vítima. “O Adilson é consagrado como peão, além de ter residência fixa, trabalho e bons antecedentes.”

Crime

Segundo a Polícia Civil, na data do assassinato, Igor e Adilson estavam no mesmo bar, acompanhados de amigos. Um dia antes, os dois haviam se desentendido.

Em determinado momento, ocorreu uma briga no banheiro do bar, oportunidade em que Adilson e Igor também passaram a discutir. Passado algum tempo, a vítima se desentendeu com outro homem, ao passo que o suspeito deixou o estabelecimento, dirigiu-se ao seu carro e pegou uma arma de fogo calibre 32.

Ainda conforme a Polícia Civil, Adilson se aproximou de Igor, apontou-lhe a arma no rosto e efetuou o disparo. O tiro atingiu a boca da vítima, de modo que o projétil ficou alojado em sua nuca, na vértebra C1. Em razão do disparo sofrido, Igor morreu ainda no bar.

*Com informações do g1/Regional24horas