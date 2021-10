Peão de rodeio acusado de matar mulher com golpe de machado é condenado a 21 anos de prisão

Um vídeo publicado nas redes sociais à época, mostra que o casal passou a véspera de Natal na casa de familiares. É possível ver na gravação que a vítima e o acusado dançavam e se divertiam horas antes do homicídio acontecer.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), o júri popular do acusado foi realizado nesta sexta-feira e uma das qualificadoras foram retirada pelos jurados (recurso que dificultou a defesa da vítima).

Após a decisão soberana dos jurados, o juiz presidente do Tribunal do Júri, Dr. Juliano Santos de Lima passou à dosagem da pena: “A culpabilidade do réu é deveras exacerbada e merece ser valorada negativamente. A forma brutal como o réu ceifou a vida da sua companheira demonstra dolo mais intenso, que deve ser punido com maior censurabilidade. O acusado cometeu o delito em questão com golpe de machado, na presença do filho da vítima, adolescente com 14 anos de idade, teve de presenciar, em cena de barbárie e de horror, sua genitora perdera vida. E mais, o assassinato se deu no dia de Natal, após as festividades da ceia de véspera natalina, da qual participaram acusado, vitima, filhos, familiares e amigos e na porta da residência em que a família residia. Urge destacar que, segundo apurado na instrução processual em plenário, foi o filho adolescente que, ao presenciar a cena macabra, teve de pedir a transeunte para socorrer a sua mãe, que já estava sem vida”, diz trecho da sentença.

Por isso, o Antônio foi condenado a 21 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado. Ele segue à disposição da Justiça em um presídio da região.