PDT engrossa pré-candidatura de Bruno Arena à Prefeitura  

A pré-candidatura de Bruno Arena (PT) a Prefeitura de Votuporanga/SP nas eleições de outubro ganhou mais um reforço no campo de centro e esquerda, o PDT (Partido Democrático Trabalhista). A legenda passa a integrar uma ampla Frente composta por PT, PCdoB, PV, Psol, REDE e, agora, o PDT.

Na manhã do último sábado (16.mar), um café da manhã, seguido por um bate-papo, no Novo Cine Votuporanga, com a presença do deputado federal Arlindo Chinaglia (PT-SP), discutiu pautas importantes para a Frente, como as eleições 2024.

O deputado federal foi recebido no evento pelo anfitrião Bruno Arena, acompanhado pelo presidente PT Votuporanga, Guilherme Beraramo Gasques. Em seguida, o experiente congressista atendeu a imprensa e falou sobre a importância da defesa e do fortalecimento da democracia.

“Conheço Votuporanga há muitos anos, tenho parentes que moram aqui. Desta, como em outras vezes, a gente vem a trabalho e aproveita para rever amigos, participar de reuniões políticas, principalmente em ano eleitoral, não é só, mas principalmente, é uma forma da gente fazer análise, receber informações, e também no plano nacional a gente relata ou opina, portanto eu acho que isso fortalece. Você mencionou em vários partidos, eu acho que isso exige já uma construção, no caso o Bruno Arena já é o nosso pré-candidato à Prefeitura, isso facilita, com certeza o que está sendo discutido. Mas também é necessária a formação de chapas de vereadores, enfim, fortalecer também no sentido geral, a participação política em cada cidade. Portanto, se fortalece a democracia, a gente às vezes esquece que é necessário, mas os fatos recentes, e eu vou citar o 8 de janeiro, que demonstra que sempre é importante haver um diálogo, um combate àqueles que não querem e não acreditam na democracia”, pontuou Arlindo Chinaglia.

O deputado federal também falou sobre a recuperação de credibilidade do Partido dos Trabalhadores no cenário nacional, após os episódios da Operação Lava Jato: “É difícil analisar o resultado do Estado de São Paulo. Tem 645 municípios. Hoje nós temos a Federação, portanto, já muda a análise. Mas na eleição passada, nós fizemos apenas quatro prefeitos em 645 municípios. Aquilo era fruto do massacre midiático, prisão do Lula, toda essa questão que, é claro, atrapalhou e comprometeu muito o desempenho eleitoral do PT. Mas mesmo assim o PT já disputou nove eleições presidenciais. Dessas nove, ganhou cinco, e as outras quatro, chegou ao segundo turno.”

“E hoje, a pesquisa mostra, o PT é disparado o partido que tem a maior preferência do povo brasileiro. Agora, nós chegamos a quase 35%. No auge do Lula, no primeiro e no segundo mandato, a gente estava em torno de 30%, 31%, ou seja, o PT recuperou, pode ter mudado aqui ou ali a própria base, mas de qualquer maneira o PT se recuperou. Agora, o PT nunca ganhou tantas prefeituras como outros partidos. Vamos dar o exemplo do MDB. Por outro lado, o MDB nunca ganhou uma eleição presidencial e nós já ganhamos cinco. Então, para dizer o seguinte, não há, eu diria, muita relação entre eleição municipal e a pauta nacional… Então, na verdade, em qualquer eleição, eleição majoritária, o que eu percebo é que é preciso ter um tipo de movimento. Porque vai ganhar aquele que obtiver o maior número de votos. Vai obter aquele ou aquela que consegue gerar um tipo de movimento de credibilidade. Às vezes, há muito tempo, tem um grupo que se reveza e as pessoas falam, não mais. E depende sempre, porque não adianta a gente ter o Lula. É muito bom que o Lula seja presidente, mas, às vezes, se dá uma ilusão. O Lula é presidente, porém o restante não o acompanha porque é muito comum falar assim: ‘poxa, mas o Lula ganhou a eleição e aqui nós não temos nenhum vereador.’ É porque o Lula não mora aqui, né! Então, se tiver um trabalho tanto de vereador quanto de prefeito, a chance, evidentemente, é maior. Como eu não conheço a realidade, por isso que eu disse no início, a gente tem que ouvir para a partir daí, começar a refletir nesse sentido”, completou.

O deputado federal reforçou o apoio incondicional a pré-candidatura de Bruno Arena que pode o PT, do qual ele é um dos fundadores, a Prefeitura de Votuporanga.

O encontro também teve a presença marcada por lideranças de outros partidos que compõem a Frente, como Dani Ribeiro – presidente do Psol Votuporanga, Luciana Souza – presidente do REDE, e Júnior Miranda liderança local do PDT, que falou ao Diário, sobre a adesão ao movimento: “Nós do PDT nos unimos por princípios, na verdade. A gente entende que tudo o que as esquerdas vêm articulando em Votuporanga é em prol dos trabalhadores e dos menos favorecidos, e por isso, integramos essa Frente. A gente sabe que os governos de direita e de extrema direita tem a tendência de governar mais em prol das elites, e em Votuporanga também é assim; porém, o PDT está ao lado do trabalhador e do menos favorecido, desta forma é necessário apoiar e integrar um novo projeto de gestão da máquina pública.”

A reportagem do Diário, Bruno Arena fez um breve balanço da movimentação de pré-campanha: “A gente lançou a candidatura no final de setembro, e percebi que estávamos bastante desorganizados, devido aos tempos que passamos, mas agora, o deputado vem em um momento propício, até porque todos os partidos da nossa base já estão organizados, já com seus presidentes, suas nominatas. É o primeiro deputado federal que vem a Votuporanga e a gente que mostrar uma boa foto. Já fui algumas vezes a Brasília, passei pelos gabinetes dos deputados pedindo apoio, em princípio não financeiro, a gente tem que fazer o nosso trabalho de casa que é organizar a casa. No entanto, o principal é que tenhamos o apoio político. Então a vinda do deputado aqui com toda sua experiência é muito importante, já que poderíamos ficar horas aqui ouvindo e aprendendo dele a história do Brasil e da política brasileira. Vamos em frente.”