Paulo Skaf visita Votuporanga e torna Júnior Marão e Euclides Facchini patronos SESI – SENAI 

Presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) que deixa o cargo em 31 de dezembro após 17 anos no comando da Instituição, disse que sentimento é de ‘missão cumprida’; e que seu futuro político deve ser definido em março de 2022.

Na tarde desta sexta-feira (19.nov), Paulo Skaf, presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) chegou em Votuporanga/SP, vindo de São José do Rio Preto/SP onde já visitara a Escola Sesi que é administrada pela Instituição em que preside há 17 anos e, deixa o comando no próximo dia 31 de dezembro.

Acompanhado de sua equipe, Skaf foi recepcionado por autoridades políticas como o prefeito Jorge Seba, vereador Jura, empresários e admiradores. Logo em sua entrada no prédio foi surpreendido por uma apresentação de boas-vindas dos alunos da escola, e em seguida, impactado pelo depoimento do professor de exatas, Eduardo de Souza que há 6 meses foi acometido gravemente pela Covid-19, tendo quase 100% dos pulmões comprometidos e sem vagas em hospitais contou com o socorro da Instituição que rapidamente o transferiu para um hospital particular da capital. Emocionado, Paulo agradeceu e gesto e as palavras.

Após formalidades, o presidente da Fiesp visitou alguns espaços do extenso campus, incluindo laboratórios; em seguida, voltou para o auditório. Uma visita em tom de despedida, quebrando alguns tradicionais protocolos – já que homenageariam pessoas, porém, era segredo.

Já dentro do auditório, Paulo Skaf à frente, juntamente com o prefeito Jorge Seba, dentre outros destacados pelo protocolo, convidou Euclides Facchini Filho, que pôde compartilhar com os presentes um pouco da trajetória de seu pai, Euclides Facchini, fundador da Facchini, que faleceu em abril de 2020, aos 97 anos. Facchini Filho explicou que seu pai tinha muito foco e determinação em seus projetos e concluiu: “Meu pai dizia: quem quer faz, quem não quer, manda fazer”.

Em seguida, Paulo Skaf, tomando a palavra disse que por essas qualidades, informava todos os presentes que estava entronizando à Escola SENAI Euclides Facchini.

Já Nasser Marão Filho, ou somente Júnior Marão, estava desconfiado, mas, convencido por seu irmão Carlinhos da importância de sua presença na homenagem à Euclides Facchini, foi, e acabou entronizado como Escola SESI Nasser Marão Filho.

Paulo Skaf e Carlinhos Marão relembraram a trajetória de Júnior Marão como empresário e político, inclusive, sendo prefeito e posteriormente reconduzido ao cargo com 90% dos votos válidos.

Em coletiva, já na saída do evento, Skaf, explicou que está focado nos últimos dias de sua gestão frente à Fiesp e que seu futuro político, já que nos bastidores dá-se praticamente como certo que ele dispute uma cadeira no Senado Federal, deve ser definido somente em março de 2022.