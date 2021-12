Paulistão terá mais um estádio com grama sintética; local será estreado pelo Corinthians

O local, onde o Santo André tradicionalmente manda suas partidas, não recebe jogos oficiais há quase dois anos – mais precisamente desde março de 2020.

Logo após o início da pandemia, o espaço passou a ser utilizado como hospital de campanha pela prefeitura de Santo André. A estrutura foi desmontada em agosto de 2020, mas deixou o gramado em más condições. Com isso, o Ramalhão mandou suas partidas no estadual deste ano no Canindé, em São Paulo.

Segundo a prefeitura de Santo André, foram investidos R$ 3,7 milhões na reforma do local. A estreia do novo gramado será no dia 30 de janeiro, na partida entre Santo André e Corinthians, válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

