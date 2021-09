Paulistão deixa a Globo e será da Record a partir de 2022

Emissora exibirá 16 partidas do Paulistão por temporada, sendo um jogo por rodada na 1ª fase, um das quartas, uma semifinal e as duas finais.

O Paulistão terá uma nova parceira de TV aberta a partir de 2022. A Record TV venceu a concorrência pelos direitos de TV aberta do maior e mais tradicional campeonato regional do Brasil. A emissora exibirá 16 partidas do Paulistão por temporada, sendo um jogo por rodada na primeira fase, um das quartas, uma semifinal e as duas finais.

A Record se junta ao YouTube como os parceiros de mídia para o novo ciclo de direitos que se inicia em 2022. Com este acordo, a Federação Paulista dá mais um passo na construção de um novo modelo de distribuição do Paulistão, ampliando o número de parceiros e assegurando exposição ainda maior em todas as plataformas da competição que é líder de audiência pelos últimos quatro anos consecutivos.

Assim como acontece nas principais competições do mundo – como Premier League, Champions League e Libertadores da América – a produção e geração de imagens do Paulistão serão realizadas pela FPF. Isto garante padronização na produção e uma identidade visual única nas transmissões, independentemente de quem transmite, melhorando a percepção do produto para torcedores e patrocinadores.

“É com grande satisfação que anunciamos hoje um acordo novo, com uma emissora gigante como é a Record TV. A emissora terá, a partir de 2022, o campeonato líder em audiência no Brasil. Será, sem dúvida, mais um ciclo de sucesso, agora em uma nova casa”, afirma Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF.