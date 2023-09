Paulistão: de olho no mata-mata, Cavinho encerra primeira fase com vitória 

No sub-11 o Votuporanguense enfrenta o Novorizontino, com decisão em casa, ou seja, no próximo domingo fará o jogo de ida, em Iacanga/SP.

O Clube Atlético Votuporanguense encerrou a primeira fase do Campeonato Paulista, sub-11 e sub-13, no último domingo (10.set), diante do Tanabi, no Estádio Manoel Francisco Ferreira, em Bálsamo/SP.

O sub-11 já estava classificado para a segunda fase da competição e vinha de goleada em casa, contra o Catanduva, no entanto, de olho no mata-mata, os comandados pelo técnico William Mello, não deixou por menos e venceu por 3 a 1.

O Votuporanguense agora se prepara para o Novorizontino, garantindo a decisão em casa. Sendo assim, o primeiro jogo, no próximo domingo (17), será disputado em Iacanga/SP, já o da volta, no outro domingo (24), na Arena Plínio Marin.

Para o sub-13 foi o fim da linha, pois não possuía mais nenhuma chance de classificação; entretanto, sua derradeira aparição no Paulistão 2023 foi com vitória por 1 a 0 diante do Tanabi.

União Cup

O CAV também disputa a União Cup, nas categorias sub-10, sub-12 e sub-14, no entanto, folgou neste final de semana e agora se prepara para o próximo compromisso, no domingo (17), diante do Catanduva.