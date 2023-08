Paulistão: Cavinho vence no sub-11, mas perde no sub-13 para o Rio Preto 

O próximo compromisso do Votuporanguense é no domingo, diante do Monte Azul, fora de casa.

O Clube Atlético Votuporanguense voltou a campo neste domingo (6.ago), em casa, contra o Rio Preto, pela nona rodada do Campeonato Paulista, sub-11 e sub-13, após uma pausa de mais de um mês no torneio de base. Os elencos que viviam situações distintas no Grupo 1, mantiveram a escrita, enquanto o sub-11 que faz uma campanha extremamente regular venceu mais uma, o Sub-13 não segurou o Jacaré e sofreu novo revés.

Com a bola rolando, o sub-11 do Votuporanguense que é comandado pelo técnico Vinicius Torres contou com um gol contra, anotado na segunda etapa, por Marcelinho, para vencer o duelo e somar mais três pontos na tabela. O lance bizarro da partida ocorreu fora das quatro linhas e já nos acréscimos, quando segundo a súmula assinada pelo árbitro Anderson de Oliveira, o técnico visitante, Lafaiete Júnior, recebeu cartão vermelho e foi expulso, após uma marcação de falta contra sua equipe, chutar os cones da área técnica, proferindo palavrões a equipe de arbitragem de maneira agressiva e desrespeitosa.

Em seguida, no segundo duelo do dia, o sub-13 que é comandado por William Melo, buscava engrenar na competição, mas não resistiu ao poderio do Jacaré. Os visitantes balançaram as redes alvinegras duas vezes no primeiro tempo com o camisa 11 rio-pretense, Vitinho; já na segunda etapa, Gabriel fechou a conta e sacramentou mais um revés do CAV no torneio.

Próximo compromisso

O Cavinho volta a campo no próximo domingo (13), às 9h e às 10h30, no sub-11 e sub-13, respectivamente, e longe da Arena Plínio Marin, quando enfrenta o Monte Azul, no Estádio Octacília Patrício Arroyo, em Monte Azul Paulista/SP.