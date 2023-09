Paulistão: Cavinho vence no sub-11 e perde no sub-13 

Votuporanguense enfrentou o Catanduva na Arena Plínio Marin; as categorias sub-10, sub-12 e sub-14 entraram em campo pela União Cup.

O Clube Atlético Votuporanguense entrou em campo neste domingo (3.set), diante do Catanduva, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, pela 13ª rodada do Campeonato Paulista, sub-11 e sub-13.

O já classificado sub-11 apresentou o bom desempenho que marcou a campanha do CAV no Paulistão e atropelou os visitantes, vencendo por 4 a 1, com gols de Sebastian (2x), Miguel e Luiz; Victor descontou para o Catanduva.

O sub-13, já sem chance de classificação, acabou goleado pelo esquadrão de Catanduva por 4 a 0.

A última rodada da primeira fase é no domingo (10), contra o Tanabi. Partidas devem ocorrer no Estádio Manoel Francisco Ferreira, em Bálsamo/SP.

União Cup

No dia anterior, no sábado (2), na mesma Arena Plínio Marin, o sub-10 entrou em campo contra o Barretos e perdeu por 3 a 0. Em seguida, o sub-12 venceu os visitantes por 3 a 0; e no fechamento da rodada, o sub-14 perdeu por 1 a 0.

O elenco ganha uma semana de preparação e o próximo compromisso da União Cup é no domingo (17), diante do Catanduva.