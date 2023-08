Paulistão: Cavinho vence no sub-11 e antecipa classificação 

Votuporanguense virou o placar diante do Olímpia, fora de casa, e carimbou o passaporte para a segunda fase. Sub-13 perdeu e não tem mais chance de classificação.

O Clube Atlético Votuporanguense venceu o Olímpia, de virada, por 2 a 1, e carimbou o passaporte para a segunda fase do Campeonato Paulista, sub-11. Já no sub-13 o CAV perdeu por 1 a 0 e já não tem mais chance de classificação. Os duelos válidos pela 12ª rodada do Campeonato Paulista ocorreram na manhã deste domingo (27.ago) no Estádio Maria Tereza Breda, em Olímpia/SP.

Com a bola rolando o elenco comandado por William e Vinícius, contou com gols de Victor e Carlos para carimbar o passaporte à próxima fase do torneio com duas rodadas de antecedência. O Votuporanguense ainda enfrenta Catanduva e Tanabi para fechar a primeira fase.

Já no sub-13, o desempenho não atingiu o objetivo e na lanterna do grupo o CAV não avançará na competição.

Próximos compromissos

O Cavinho tem uma semana para treinar e volta a campo no próximo domingo (3.set), quando recebe o Catanduva, em partidas disputadas às 9h e às 10h30, sub-11 e sub-13, respectivamente.