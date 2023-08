Paulistão: Cavinho finaliza preparação e recebe o Rio Preto 

Os duelos do Sub-11 e Sub-13 ocorrem neste domingo, às 9h e às 10h30, na Arena Plínio Marin. O Votuporanguense ‘folgou’ na primeira rodada do segundo turno, já que enfrentaria o Fefecê que desistiu do torneio.

O Clube Atlético Votuporanguense volta a campo neste domingo (6.ago), em casa, contra o Rio Preto, pela nona rodada do Campeonato Paulista, Sub-11 e Sub-13. Os elencos vivem situações distintas no Grupo 1, o Sub-11 faz uma campanha extremamente regular, enquanto o Sub-13 procura alcançar o equilíbrio para somar pontos.

O Sub-11, comandado pelo treinador Willian Melo, já conquistou 13 pontos em seis partidas, inclusive, vem de vitória contra o Tanabi, por 2 a 0, em casa, no último compromisso antes da parada. O Votuporanguense está atrás somente do Mirassol, líder com 16 pontos, e na frente de Olímpia, Rio Preto, Tanabi, Catanduva e Monte Azul; além do Fefecê que desistiu antes mesmo do início da competição.

Já o Sub-13, treinado por Stevys Lippa, aparece na sexta colocação da tabela, com três pontos, e vem de derrota para o Tanabi, em casa, por 2 a 0. A chave é liderada pelo Olímpia, com 16, seguido por Mirassol, Tanabi, Rio Preto e Catanduva. O sétimo e último colocado é o Monte Azul, já que o Fernandópolis desistiu.

Ao Diário, Willian Melo destacou o trabalho realizado no período de pausa da competição, exatamente para não ter prejuízo no desempenho. Tudo isso para tentar manter alto nível o plano de voo executado pelo elenco na competição.

Já no Sub-13 a janela foi considerada boa, por Stevys Lippa, tendo em vista um maior tempo para correções, já que o time busca decolar no torneio. O treinador destacou a confiança no grupo e salientou que acertos na máquina alvinegra podem mudar o panorama no Paulistão.

De olho na segunda etapa do torneio, o Votuporanguense finaliza a preparação para ‘abrir’ o returno neste sábado, na Arena Plínio Marin, palco dos duelos no domingo, às 9h e às 10h30, no Sub-11 e Sub-13, respectivamente.