Paulistão: Cavinho fecha primeira fase contra o Tanabi 

Duelos do sub-11 e sub-13 ocorrem neste domingo (10) no Estádio Manoel Francisco Ferreira, em Bálsamo/SP.

O Clube Atlético Votuporanguense fecha a primeira fase do Campeonato Paulista, sub-11 e sub-13, neste domingo (10.set), diante do Tanabi, no Estádio Manoel Francisco Ferreira, em Bálsamo/SP.

O já classificado sub-11 vem de goleada contra o Catanduva na Arena Plínio Marin, por 4 a 1; já o Tanabi folgou na rodada, pois enfrentaria o Fernandópolis que desistiu antes do início da competição.

Por sua vez, o sub-13 não possui mais nenhuma chance de classificação e entrará em campo contra o Tanabi.

União Cup

O Votuporanguense também disputa a União Cup, nas categorias sub-10, sub-12 e sub-14, no entanto, folga neste final de semana e se prepara para o próximo compromisso, no domingo (17), diante do Catanduva.