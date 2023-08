Paulistão: Cavinho fecha preparação e embarca para enfrentar o Monte Azul 

Duelos do sub-11 e sub-13 ocorrem neste domingo, às 9h e às 10h30, respectivamente, no Estádio Octacília Patrício Arroyo, em Monte Azul Paulista/SP.

O Clube Atlético Votuporanguense finaliza neste sábado (12.ago) a preparação para enfrentar o Monte Azul no domingo, no Estádio Octacília Patrício Arroyo, em Monte Azul Paulista/SP, em duelos válidos pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, no sub-11 e sub-13.

O Votuporanguense que vem confrontos com o Rio Preto, em casa, quando venceu no sub-11 por 1 a 0 e perdeu no sub-13 por 3 a 0. Enquanto o Monte Azul visitou o Tanabi, no Estádio Alberto Victolo, empatando sem gols no sub-11 e vencendo por 1 a 0 no sub-13.

No primeiro encontro entre CAV e Monte Azul no torneio, na Arena Plínio Marin, ainda na terceira rodada do primeiro turno, o Votuporanguense venceu o visitante por 3 a 1 no sub-11 e por 2 a 1 no sub-13.

Ao Diário, o treinador William Mello, do sub-11, comentou sobre a expectativa do confronto fora de seus domínios e salientou que vai em busca dos três pontos para manter no alto o nível de desempenho de seus comandados.

“A expectativa é sempre a melhor. Vamos jogar na casa do Monte Azul que melhorou bastante nesse segundo turno, e se no primeiro eles só perderam, nesses últimos dois jogos vimos um empate e uma vitória. É um jogo importantíssimo, precisamos da vitória e vamos em busca dos três pontos, mantendo nosso padrão de jogo, permanecendo com a posse de bola, atacar rápido e voltar para recompor com a mesma intensidade. É um jogo de seis pontos, precisamos da vitória para que no próximo domingo, possamos enfrentar o Mirassol dentro da nossa casa e buscar essa primeira colocação”, detalhou o treinador alvinegro.